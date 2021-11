S koncem letošního roku se totiž v Jihlavě nadobro uzavřou hned dvě ordinace pediatrů. Náhrada není. Jak zjistil senátor Josef Klement, do výběrového řízení zdravotních pojišťoven se nikdo nepřihlásil. Přes dva tisíce dětských pacientů jsou podle advokáta Klimenta jen začátek hluboké generační krize, která se dotkne až milionu dětských pacientů. „Pouze třetina bude mít zajištěnou lékařskou péči,“ varuje Kliment.

„Je to velký problém a bude hůř. Pediatrů je nedostatek,“ potvrdil Martin Zimen, primář z dětského oddělení v Jihlavě. „Trvá minimálně pět let, než je lékař po získání specializované způsobilosti schopen samostatně pracovat v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. U žen, které chtějí mít rodinu, se tato doba prodlužuje až na jedenáct let,“ vysvětlil.

Za situaci si přitom mohou často i sami rodiče dětí. Dětské lékařky často už nemají nervy na matky dětí, které jim říkají, jak mají léčit. Přečetly si to totiž na internetu. Obzvláště starší doktorky takové „rady“ špatně snáší a radši jdou do důchodu.

Martin Zimen rodičům dětí bez lékaře radí snažit se registrovat u pediatra v jiném místě, než kde má pacient trvalý pobyt. „Preventivní prohlídky a očkování nemůže vzhledem k nastavení systému a ani kapacitou personálu nahradit nemocnice,“ uvedl. Ve věku čtrnácti až patnácti let pak přichází v úvahu oslovit praktického lékaře pro dospělé.

V případě akutních potíží pak nebude zbývat nic jiného než navštívit dětskou pohotovost ve stanovenou ordinační dobu. Zimen však zdůraznil, že by se lidé na ambulanci dětského oddělení měli obracet pouze ve výjimečných situacích. V pracovní době není na dětském oddělené personál „navíc“ k řešení běžné léčebné péče.

Kraj radí kontaktovat pojišťovnu

Podle vedoucího oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví Krajského úřadu Davida Talpy nejsou lékaři motivováni k působení v regionech s menšími městy a obcemi, přestože zdravotní pojišťovny mají zajistit svým pojištěncům poskytování zdravotní péče. Podle něj by se tak právě na své zdravotní pojišťovny měli obracet rodiče, kteří neseženou jinou lékařku.

Co se stane v Jihlavě?



- k datu 31. 12. 2021 končí svou praxi praktického lékaře pro děti a dorost Ivana Svítilová a Hana Caklová



- hrozí, že přes dva tisíce dětí budou bez lékaře



- rodiče, kteří neseženou pro děti doktora v Jihlavě, by se měli zeptat u pediatrů v okolních městech

Kraj Vysočina přitom stav ovlivnit nemůže. „Poskytovatelé zdravotních služeb jsou soukromé ambulance, Krajský úřad Kraje Vysočina není jejich zřizovatelem, a proto jim nemůže nařídit registraci nových pacientů,“ podotkl Talpa.

Nedostatek pediatrů trápí i městyse a obce na Jihlavsku. Týká se to například Luk nad Jihlavou, která se rozrůstají. „Jsem pesimista. Udělali jsme pro to strašně moc, ale zatím se to nepodařilo a myslím, že se to už ani nepodaří,“ přiznal k tématu dětského lékaře v městysi starosta Viktor Wölfl. Navíc se obává toho, že v budoucnosti bude místním chybět i zubař. „Člověk, který takhle tvrdě pracuje a vydělá si, prý potřebuje večer zábavu,“ tlumočil slova jednoho ze stomatologů.

Hejtmanství přitom dlouhodobě upozorňuje zdravotní pojišťovny i ministerstvo zdravotnictví na špatnou situaci.

„Problém může nastat kdykoli, v kterémkoli okrese Kraje Vysočina,“ řekl Tapla a uvedl věkové průměry pediatrů podle okresů – na Brodsku je to 57 let, na Jihlavsku a Žďársku 61 let, na Pelhřimovsku o rok více a na Třebíčsku dokonce 66 let.