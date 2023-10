V sobotu 28. října bude v pozdních večerních hodinách možné pozorovat částečné zatmění Měsíce. Lidé ho spolu s odborníky budou moci sledovat také na Vysočině. Společné pozorování chystá třebíčská hvězdárna i Jihlavská astronomická společnost.

Částečně zatmělý měsíc. | Foto: Miroslav Zimmer

Podle odborníků by měly být velmi dobré pozorovací podmínky, částečné zatmění bude vidět pouhýma očima bez dalekohledu i z měst, především mezi devátou a jedenáctou hodinou večer. Informoval tom v tiskové zprávě Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.

V Třebíči mohou zájemci o nevšední astronomický zážitek vyrazit přímo do Hvězdárny Třebíč v ulici Švabinského. Otevřeno bude od devíti do jedenácti hodin. Měsíc vstoupí do polostínu minutu po osmé hodině večer. „Polostín však není pro běžný pohled očima nijak zajímavý. Nás bude zajímat od začátku částečného zatmění ve 21.35 přes střed zatmění ve 22.14 do konce ve 22.52,“ vysvětlili organizátoři. Maximální fáze bude kolem třinácti procent.

V Jihlavě pozorování pořádá Jihlavská astronomická společnost. Ty ho budou v případě hezkého počasí sledovat na pozorovatelně na Bráně Matky Boží od 21.30 do 23.30.

Zatmění Měsíce vzniká při průchodu Měsíce zemským stínem. V jednom roce nastanou podle odborníků maximálně čtyři měsíční zatmění včetně nevýrazných polostínových zatmění.

PODÍVEJTE SE na zatmění Měsíce z roku 2019:

Zdroj: Youtube

Za pěkného počasí bude pro sledování mimořádného úkazu otevřená také Hvězdárna a planetárium Brno od půl deváté do jedenáctí večer. Na webu www.hvezdarna.cz bude připraven i přímý přenos zatmění od jednadvacáté hodiny letního času.