Rozšířili jsme okruh zvlášť zranitelných obětí, kterým pomáháme, informoval Deník o změnách v legislativě případový manažer jihlavské pobočky Bílého kruhu bezpečí Ctibor Čepička. Organizace pomáhá všem obětem. Pozůstalým i svědkům. Zvlášť zranitelné oběti jako jsou například děti nebo senioři však často potřebují i následnou pomoc. Mívají přitom různé požadavky, někoho zajímá právní stránka případu, jiný potřebuje psychologickou pomoc.

Bílý kruh bezpečí. Ilustrační foto. | Foto: www.bkb.cz

Čepička si přitom uvědomuje, že řada obětí trestných činů o případu s nikým nemluví. Jiní třeba přijdou jen do Bílého kruhu bezpečí. „Jedna třetina našich klientů ani nebyla na policii, je to skrytá trestná činnost,“ potvrzuje případový manažer s tím, že těmto lidem pomáhá Bílý kruh bezpečí psát trestní oznámení a nabízí i doprovod na policii či k soudu. „Máme z poslední doby dva případy, kdy pachatelé dostali pět let nepodmíněně,“ dodává.