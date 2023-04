/TÉMA DENÍKU/ Točené pivo letos pravděpodobně zdražovat bude, ale kdy a o kolik zatím nikdo neví. „Záleží na pivovarech. Většinou to dávají vědět tak dva měsíce dopředu a zatím o tom informace nemáme. Počítám proto, že ještě minimálně dva měsíce se zdražovat nebude,“ odhadl manažer jihlavské restaurace Dělnický dům Michal Daniš.

Točenou Plzeň si mohou Jihlavané vychutnat v Dělnickém domě, v Buena Vistě nebo třeba v Pivním Ráji. | Video: Deník/Martin Singr

Pilsner Urquell do půllitru tam vyjde na 57 korun, stejná cena je v Pivním Ráji. Restaurace Buena Vista je o pět korun dražší. „Buena Vista je restaurace, kam chodí lidé na jídlo. Na pivo se chodí do Pivního Ráje,“ vysvětlil Rudolf Penn, majitel obou podniků. I on by rád držel cenu, dle vlastních slov ale zdražování neovliní. Musí platit energie, zaměstnance a zohlednit cenu, kterou má pivovar. „Nemohu teď říct napevno, že nebudu zdražovat,“ pokrčil rameny.

Ceny piva. Pro zvětšení klikněte.Zdroj: DeníkPivovary přitom nejsou ve snadné pozici. „Rodinný pivovar Bernard se loni musel vypořádat se skokovým navýšením cen surovin o padesát, ale také až o sedmdesát procent. Zvýšily se i náklady na energie, obaly a další,“ vysvětlil mluvčí humpoleckého pivovaru Radek Tulis s tím, že cena piva po úpravě zvýšené náklady nepokrylo. Cílem bylo zachovat zlatavý mok dostupný pro zhruba tři tisíce sedm set odběratelů sudového piva po celé republice.

VIDEO: Pivo je stále dražší. Hospody padnout nenecháme, volají pivaři z Jihlavy

První dva měsíce byly pak náročné nejen pro pivovary, ale i pro restaurace. Jen v Jihlavě se k zavřenému Hotelu Gustav Mahler přidala nedaleká Radniční restaurace. Na Nový rok už byla zavřená Restaurace Union naproti Horáckého divadla Jihlava. Restaurace Tři Knížata pak zkrátila otevírací dobu.

Jak se mění cena Plzně v Jihlavě?

Restaurace Buena Vista - 62 Kč (loni na podzim 62 Kč (stejná cena), na jaře 57 Kč (plus 5 Kč), předloni na podzim 52 Kč (plus 10 Kč), na jaře 52 Kč (plus 10 Kč))

Restaurace Dělnický dům - 57 Kč (loni na podzim 57 Kč (stejná cena), na jaře 52 Kč (plus 5 Kč), předloni na podzim 49 Kč (plus 8 Kč), na jaře 49 Kč (plus 8 Kč))

Nového hostinského hledají ale třeba i ve Stonařově. „Změny v oboru gastro sledujeme nejen v posledních dvou měsících, ale i v uplynulém roce. Některé podniky zkrátily provozní dobu. Souvisí to nejen se zvyšujícími se náklady, ale i s nedostatkem zaměstnanců,“ uvedl Tulis a připomněl, že podniky, které nabízí kvalitní nejen obsluhu, ale i nápoje a jídla a chystají různé akce, mají zákazníků dostatek.

To vlastně Deníku potvrdily ve dvou oslovených restauracích v Jihlavě. Do Dělnického domu se přesunuly nějaké akce, které se konaly ve skončivších resturacích a tak tam krach nyní nepřipadá v úvahu. Podobně hovoří i v Buena Vistě. „Máme věrné zákazníky, kteří nás milují a problémy s návštěvností nemáme,“ sdělil majitel Rudolf Penn.

Návštěvníci si vesměs uvědomují, že „svým“ hospůdkám pomáhají přežít a na národní nápoj tam chodit jen tak nepřestanou. „Z ekonomického hlediska je důležité podporovat oblíbené podniky. Když si každý koupí basu nebo narazí sud u sebe doma, tak hospody nebudou mít koho obsluhovat a zcela zaniknou,“ varoval například Martin Staněk z Třebíčska. „Pivo si v hospodě prostě dám i kdyby stálo ještě o dalších deset korun víc,“ dodal odhodlaně Pavel Dvořák z Jihlavska.