Pro místní části Vodná, Gabrielka, Antonka a Pravíkov platí za vodné stejná cena. „Na stočném má akorát místní část Vodná poloviční cenu, protože tam máme jen kanalizaci na dešťovou vodu, a ne na odpadní vodu,“ sdělil starosta Kamenice nad Lipou Jaromír Pařík.

Ceny za vodu vychází z dlouhodobé prognózy investičních potřeb, kterou kameničtí zastupitelé schválili na období od roku 2017 do roku 2027. „V nedávné době jsme opravili menší vodojemy, které jsou u Nové Vsi a v nejbližší době nás čeká rekonstrukce největšího vodojemu, který je na Melíšku. Až to bude hotové, tak se zase vrhneme na obměnu různých zařízení přímo na čističce odpadních vod,“ informoval Jaromír Pařík.

Kromě toho jdou vybrané peníze za pitnou vodu na běžné opravy, údržbu nebo výměnu vodovodních a odpadních sítí ve městě. „V příštím roce bude Krajská správa a údržba silnic realizovat rekonstrukci Družstevní ulice a my v rámci toho budeme vyměňovat vodovodní i odpadní řád. Ten už je ve špatném stavu a navíc tam máme i časté opravy,“ doplnil kamenický starosta.

Na konci zmíněného období, tedy v roce 2027, by cena za vodné měla v Kamenici být osmačtyřicet korun bez DPH za metr krychlový a za stočné jednatřicet korun. „Teď jsme v první polovině období. Když to tak vezmu, tak každý rok se to zhruba o korunu, někdy o korunu a padesát haléřů zvyšuje,“ poznamenal Pařík.

Do výše inflace

Výši ceny vody pro obyvatele měst a obcí na Havlíčkobrodsku budou ve společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod odhadovat koncem letošního roku a schvalovat ji budou začátkem prosince. „Musíme brát skutečné náklady předchozího roku, to je tento rok, a tam skutečně ještě nevíme. Vždycky se pohybujeme zhruba do nějaké výše inflace. Když nebudou nějaké významné náklady, které by nás mohly ovlivňovat, tak to bude nárůst okolo tří procent. To je ale jen můj odhad,“ řekl Petr Janovský ze společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod.

Dodal také, že cenu mají pro všechny stejnou. „Vodou zásobujeme především celý bývalý okres Havlíčkův Brod. Jedná se mimo jiné hlavně o Havlíčkův Brod, Chotěboř, Ledeč nad Sázavou, Světlou nad Sázavou a Přibyslav,“ doplnil Petr Janovský.

I v Pelhřimově odhadují zvýšení cen od 1. ledna příštího roku o inflaci letošního roku, což jsou zhruba již zmíněná tři procenta. „Mimochodem to je podmínka Státního fondu životního prostředí, který nám poskytuje dotace. Ceník pro příští rok ještě není navržený. Připravovat se bude v říjnu,“ sdělila mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Konkrétní částky budou ve Vodárenské akciové společnosti, která má pod palcem ceny vody nejen na Jihlavsku, Třebíčsku a Žďársku, znát zhruba začátkem letošního prosince. „Co se týče přípravy cen na příští rok, tak ta ještě vůbec nezačala. Budeme dělat kalkulaci a potom budou o cenách jednat vlastníci, to znamená jednotlivé svazky. Od nás dostanou kalkulaci na tři možné ceny a následně potom se rozhodne,“ nastínila postup schvalování cen vodného a stočeného na příští rok mluvčí Vodárenské akciové společnosti Iva Librová.

Ceny vodného a stočného v letošním roce