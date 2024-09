Vybudovaná silnice nabídne komfortnější dopravu řidičům mířícím k vlaku už na přelomu roku 2025/2026, bude to v návaznosti na dokončení modernizaci železniční stanice a vybudování terminálu. Dále pak město počítá s tím, že vybuduje silnici k Feroně, to ale bude až v druhé etapě výstavby CDT, kdy má vzniknout autobusové nádraží. „Realizace je výhledově plánována v období do roku 2033,“ podotkl mluvčí magistrátu Radovan Daněk. Po dokončení propojení až na Jiráskovu ulici má být celková intenzita provozu u CDT zhruba šestnáct tisíc aut za 24 hodin.