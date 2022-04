„Již několik let je zde asfaltová plocha, nevzhledná, celkem poškozená. Lidé říkají, že to bylo funkční, a možná mají i pravdu, ale chtěli jsme veřejné prostranství vylepšit,opravit, a tím nejlepším budou dlažební kostky,“ vysvětlila starostka Eva Bendová.

Parkování na veřejném prostranství bude omezeno.„Budeme ho muset rozmístit po okolí. To ještě dořešíme,“ naznačila starostka s tím, že podle ní to nebude problém. „Lidé okolo parkují už nyní, když začaly stavbení práce ,“ připomněla.

Názory místních jsou vesměs pozitivní. „Popraskaný asfalt a nevzhledné parkoviště už opravdu potřebovaly opravit. Kočičí hlavy sice nejsou mým oblíbeným materiálem, ale do celkového vzhledu určitě zapadnou a celá náves dostane novou elegantnější tvář,“ zhodnotil změnu Šimon Mičiník.

V centru by vedení obce chtělo více zeleně. Kořeny stromů by ale mohly narušovat nový povrch a tak se jako reálnější jeví tráva. Jako plocha k rozvoji by se na první pohled nabízela ta u řeky, tam je však záplavové území a to jakékoliv úpravy vylučuje.

Stěhování během několika let bude čekat hasičskou zbrojnici v přízemí budovy obecního úřadu. „Koupili jsme pozemek směrem na Kamenici. Hasiči by nejraději už stavěli sami, já mám trochu jiný názor,“ usmála se starostka. „Původní nápad byl, že by to bylo svépomocí. Řešíme pro a proti, nyní jsme blíže variantě, že by vše udělala firma,“ sdělil dobrovolný hasič Kamil Musil, který se profesně pohybuje ve stavebnictví. „Mohli bychom ale dělat pomocné práce, když bude potřeba,“ dodal.

Zatím není ani jisté, jestli budou v obci čekat na dotace. „S dotačními tituly je to složité, uděláme trošku něco jinak, než je v projektu a peníze se musejí vracet,“ řekla Eva Bendová. Navíc by bylo potřeba čekat. Mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová pak upřesnila, že hejtmanství jen přispívá obcím na spoluúčast ke státní dotaci. Kdy obec příspěvek dostane záleží na termínu vyhlášení a plnění podmínek programu ke státní dotaci.

Výhledově by se pak mohl přestěhovat také obecní úřad, o aktuální možnosti budou ještě jednat zastupitelé. „Naskytla se příležitost koupit nemovitost, okolo které je místo cokoliv uskladnit,“ prozradila Deníku Eva Bendová a pokračovala: „Písek, štěrk a sůl i obecní techniku máme v současnosti různě poschovávanou.

Pro stěhování hovoří i stav současného obecního úřadu. Dle starostky je to stará budova, se kterou se musí něco dělat. Ona sama by byla pro demolici, po které by vynikla kaplička schovaná za úřadem. „V roce 2015 jí bylo sto let, zasloužila by si být viditelná,kolem by mohl vzniknout parčík,“ nastínila svojí představu.

Za kapličkou přitom už letos vznikne kontejnerové stání. „Jde o to, aby kontejnery měly nějaký řád, aby to nehyzdilo toto místo,“ vysvětlila Eva Bendová.

Oprav se dočká také silnice plná děr přes celou obec. Hejtmanství má v plánu opravit průtah celou obcí a opěrné tarasy. Nyní vzniká projekt. „Předpokládané náklady se pohybují okolo čtyřiceti milionů korun. Termín realizace záleží zejména na finančních možnostech Kraje Vysočina, ideálně v roce 2023,“ informovala mluvčí Jitka Svatošová.

Obec by při té příležitosti ráda vybudovala chodníky u mostu. Naopak most však zůstane v podobě, v jaké je. „O novém zatím neuvažujeme. Je sice užší,ale projely tam i těžké vozy,“ uzavřela starostka.