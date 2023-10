/FOTO, VIDEO/ Na čerpací stanici na kraji Jihlavy dělníci finišují s opravami, za týden už tam řidiči opět mohou natankovat. Klesající ceny nafty i benzinu napříč Jihlavou dělají motoristům radost. Ekonom ale varuje před možným značným zdražováním.

U čerpací stanice Shell dělníci finišují, ve čtvrtek ráno se asfaltovalo. | Video: Deník/Martin Singr

Čerpací stanice Shell byla uzavřená déle než měsíc, od 11. září. Řidiči mají ale poblíž hned dvě místa, na kterých mohou načerpat pohonné hmoty. Hned naproti je další benzinová stanice, na dohled další pumpa u supermarketu Tesco. „Mně osobně to uzavření nijak nevadilo. Tankuji tam, kde je nejlepší cena, a to u Shellu nebývá. Říká se, že tam je kvalitnější palivo, ale to já nepotřebuji,“ usmál se Jiří Kučera, který zrovna tankoval u konkurence.

Ta nabízí nejlevněji litr benzinu za 36,90 koruny. Za takovou částku mohou řidiči aktuálně tankovat na zmiňované benzince u Tesca, u Primu nebo u Tank Ono. Tyto tři čerpací stanice mají také stejnou cenu nafty, přesně o korunu vyšší. Cena je to nejvýhodnější nejen v Jihlavě, ale pravděpodobně na celé Vysočině.

I další čerpací stanice v Jihlavě ale v poslední době snižují cenu a řada z nich je pod magickou hranicí čtyřiceti korun za litr. Třeba ICOM nabízí benzin za 37,30 koruny a naftu za 38,70 koruny za litr, EuroOil shodně za 39,50 koruny. Klesá i cena u dálnice, kde bývá cena vždy z celého kraje nejvyšší. U OMV blízko sjezdu na Jihlavu je litr benzinu i nafty shodně za 42,90 koruny.

Ekonom varuje

Ekonom Lukáš Kovanda odhadl, že pohonné hmoty budou v dalším týdnu i nadále zlevňovat, ale už ne tak výrazně jako dosud. Nemuselo by to ale dlouho trvat a ceny se budou měnit opačným směrem. „Pokud se konflikt mezi Izraelem a Hamásem rozšíří, mohou citelně zdražit, až na 45 korun za litr,“ varoval ekonom.

Co se týká opravované čerpací stanice Shell, ta se dočkala zejména technických úprav, při kterých byla v místě nějaký čas obrovská jáma v zemi. „Součástí obnovy je také kompletní výměna pojezdových povrchů a chodníků, která zajistí větší komfort,“ sdělila Deníku ředitelka komunikace Jana Voštinárová. Práce mají být hotové příští týden a řidiči tak mohou na pumpu opět zavítat ve čtvrtek 26. října.

