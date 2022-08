Žďárští hasiči pomáhali s požárem v Hřensku. Zdolávali náročný terén

Ceny benzínu

Svratka Eurooil – 40,90 korun

Maršovice Moreal Agri Vysočina – 38,90 korun

Nové Město na Moravě Benzina – 42,90 korun

Nové Město na Moravě Shell – 43,40 korun

Žďár nad Sázavou Zdar – 40,90 korun

Jihlava Tesco – 38,90 korun

Jihlava Tank ONO – 37,90 korun

Ceny pohonných hmot rychlým tempem klesají. Zejména pak u benzinu. „Ten se včera poprvé od března, tedy od prvních dnů ruské invaze na Ukrajinu, prodával celorepublikově průměrně za méně než 42 korun za litr, konkrétně za 41,99. Za poslední měsíc tak benzín zlevnil o necelých šest korun na litr,“ sdělil ekonom Lukáš Kovanda. Nafta je rovněž nejlevnější od prvních březnových dní, když se včera jeden její litr prodával průměrně celorepublikově za 43,45 koruny za litr.

Zlevňování je dle Kovandy částečně způsobeno tím, že čerpadláři vyfukují své marže, které byly v červenci nebývale vysoké. „Čerpadláři tak činí z částečně z důvodu hrozby zastropování marží, kterým v důsledku červencového sledování marží pohrozila vláda,“ dodal.

V příštím týdnu by měly pohonné hmoty dále výrazněji zlevnit, o zhruba korunu na litr. „Vyfukování marží a uklidňování situace na evropském trhu s palivy, které nyní hraje podobně zásadní cenotvornou roli jako vývoj cen ropy nebo směnného kursu koruny k dolaru, bude pokračovat i v příštích sedmi dnech,“ sdělil Kovanda. Zároveň také připomíná, že cenu pohonných hmot snižují vládní opatření, zejména snížení spotřební daně z pohonných hmot, k němuž došlo letos v červnu. Toto opatření trvá do konce září, poté by měla být nadále snížena daň z nafty. Řidiči benzínových vozů se tak musí připravit na skokové zdražení benzínu na přelomu září a října.