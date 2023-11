VIDEO: Horní Kosov se stále rozrůstá, zájem o bydlení je tam velký

Dle odborníků souvisel pokles cen s inflací, růstem cen energií, zvyšováním úrokových sazeb a dražšími stavebními pracemi. „V důsledku těchto vlivů došlo k poklesu poptávky, což se projevilo na cenách nemovitostí,” vysvětlil expert na nemovitostní trh z poradenské společnosti Deloitte Petr Hána. Zároveň odhadl, že na realitním trhu neočekává zásadní změny.

V Jihlavě je větší poptávka

Deník zjišťoval, proč je tomu zrovna v Jihlavě jinak. „Rezidenční trh v Jihlavě procházel určitým ochlazením zhruba od prázdnin loňského roku,“ odpověděl Petr Hána. Rostla cena v nové a zánovní zástavbě, naopak v panelových domech bylo mírné zlevnění. Tam ale jde cena dolů vytrvale, nejnovějších čtyřiapadesát tisíc za metr čtvereční je nejméně od konce roku 2021. Naopak sedmdesát tisíc za metr čtvereční bytu v nové či zánovní zástavbě je více než kdy dříve.

Podle realitního makléře Marka Jindry jde o základní ekonomické pravidlo. „V Jihlavě je větší poptávka než nabídka, proto ceny bytů nadále rostou,“ řekl a pokračoval: „Město Jihlava, jako krajské centrum, vykazuje relativně nižší ceny bytů ve srovnání s jinými krajskými městy, což z něj činí atraktivní destinaci pro potenciální investory a kupující.“ Plusem podle něj je i blízkost dálnice.

Pokud nedojde k výrazným změnám v ekonomickém kontextu, Jindra významný pokles cen nemovitostí v Jihlavě neočekává. „Naopak by pokles úrokových sazeb u hypotečních úvěrů mohl zvýšit poptávku ještě více, což by podpořilo další růst cen nemovitostí,“ odhadl další vývoj makléř.

Deník zajímal také názor náměstka primátora pro oblast nemovitostí Martina Laštovičky. „Tak je nastavený trh s nemovitostmi,“ začal svoji odpověď a zamyslel se. „Vůbec nevím, ale myslím si, že trh není po covidu a zdražení energií tak hladový. Developeři vyčkávají a stejně tak zájemci o byty, proto je trh zamrzlý,“ odhadl.

Nejvíce bytů

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda pak vidí důvod jinde. „Jihlava představuje společně s Prahou dvě města, kde se v posledním čtvrtstoletí dokončilo vůbec nejvíce bytů v přepočtu na hlavu, zhruba pětaosmdesát na každých tisíc obyvatel. Přesto to evidentně nestačí a zájem o bydlení v Jihlavě je takový, že tam ceny rostou i v tomto náročném období,“ odpověděl Kovanda. Podle něj Jihlava těží z toho, že se stala krajským městem, s čímž souvisel nárůst spádovosti. I ekonom Kovanda očekává oživení nemovitostního trhu a růst cen i jinde.

Faktem přitom je, že do Jihlavy denně dojíždí do zaměstnání nebo do školy více než dvaadvacet tisíc lidí. Řadě z nich by bydlení v Jihlavě významně usnadnilo život a tak mají lidé o byty v Jihlavě zájem. A možností na trhu s nemovitostmi není v Jihlavě tolik. Z toho důvodu jsou lidé mnohdy ochotni zaplatit i vyšší cenu.

Deloitte Real Index za druhé čtvrtletí 2023 Skutečné ceny prodaných bytů v ČR (v korunách za metr čtvereční)

Praha 114 500

Brno 94 300

Středočeský kraj 74 400

Pardubice 67 000

Olomouc 66 200

Plzeň 65 300

Hradec Králové 64 500

České Budějovice 62 400

Liberec 62 300

Zlín 59 700

Jihlava 57 400

Karlovy Vary 43 300

Ostrava 41 700

Ústí nad Labem 33 800

ČR 90 900

Zdroj: Deloitte

