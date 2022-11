Letos stál v krajském městě Vysočiny gigajoule tepla 790 korun, po zdražení by to tak mělo být kolem třinácti stovek. Ceny firma zveřejní zhruba za měsíc, zásadní přitom bude zastropování cen plynu vládou. To lidem pomůže, ještě v září totiž kotelny odhadovaly, že by zdražení mohlo být dvojnásobné nebo trojnásobné.