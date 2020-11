Vicepremiér a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček by letos rodinám takovou návštěvu doma nedoporučoval. Podobně by se zachoval i krajský hygienik Jiří Kos z Jihlavy. Ten by letos průvody čertů a Mikulášů rovněž škrtl. „Co se týče pandemie koronaviru a počtu nakažených, panuje cosi jako křehké příměří, takže bych situaci nepokoušel. Protože ty pomyslné váhy by se mohly hodně rychle vychýlit,“ konstatoval hygienik. Jak dodal, není tato tradiční prosincová zábava z hlediska nákazy vůbec nevinná. „Skupiny čertů a Mikulášů projdou velké počty domácností. Dojde proto k velkému počtu kontaktů, což může riziko šíření případné nákazy zvýšit. Navíc tyto skupiny jsou anonymní. Takže trasovat jejich kontakty by byl později problém,“ vysvětlil hygienik.

Sám by navrhoval uspořádat nebeskopekelnou zábavu doma v rodině. „Tatínek se převlékne za čerta, maminka za anděla, dědeček za Mikuláše. Jednak to posílí rodinné vztahy, a pak to bude bezpečnější,“ poznamenal hygienik.

Ale ne každému se taková možnost líbí. „Já už nevím, co na to říkat. Připadá mi to jako komedie. Velikonoce jsme škrtli. Mikuláše a čerta děláme dětem doma už kolik let. To nám tak nevadí. Vánoce nám pro jistotu znechutí už teď. Prý kvůli nákaze, ale v supermarketech je denně plno. Tam se nikdo nenakazí, nejspíš tam mají zázračný vzduch,“ posteskla si Věra Jakešová z Havlíčkova Brodu.

Peklo nebude

Ohroženy jsou i tradiční akce ve městech a obcích. Například peklo pod radnicí v Přibyslavi. „Akci pořádají skauti, ale myslím, že s ohledem na současnou situaci se konat nebude,“ sdělil místostarosta Přibyslavi Michael Omes. Informaci potvrdil za přibyslavské skauty i Libor Jaroš. „Peklo pod radnicí nebude. Za současného stavu to nemá smysl. Je to smutné, protože ta tradice u nás trvá od roku 1993 téměř bez přerušení,“ konstatoval Jaroš.

V Třebíči zrušili mikulášskou nadílku už teď. „Byla to zábava pro děti, ale nebude. Stejně tak jsme zrušili i vánoční trhy,“ upřesnila za turistické informační centrum Třebíč Pavlína Mládková. Každoroční slet Mikulášů, andělů a čertů zmizel i z nabídky informačního centra v Havlíčkově Brodě.

Například Samuel Veselý provozuje speciální agenturu Nadílky, která zajišťuje nebeskopepeklnou zábavu na požádání ve všech okresních městech kdekoliv v republice. Jak upřesnil firemní diář prázdný nemá. „Zájem o naše návštěvy mají hlavně rodiny. Firemní akce se s ohledem na koronavirus nekonají. My jsme celou věc konzultovali s hygieniky. Naše produkce je umělecké vystoupení. Dodržujeme zásady bezpečnosti,“ zdůraznil Veselý. Jak dodal, doufá, že vláda tradiční prosincovou zábavu nezakáže.

V to doufá i další podobná nebeskopekelná agentura Festive. „Objednávky na mikulášskou zábavu máme, ale čekáme, co bude po 20. listopadu, jestli nám to vláda nezakáže. To bychom museli všechno zrušit,“ posteskla si majitelka agentury Renata Habichová.