Do Jihlavy letos premiérově zavítala skupina Čerti z Rakouska. V neděli odpoledne za nimi mířily rodiny s dětmi, po setmění si pak akci užívali hlavně dospělí.

Čerti z Rakouska zavítali do Jihlavy. Strašili děti i dospělé | Video: Deník/Martin Singr

Stezka odvahy vytyčená v lesích u sjezdovky na Šacberku měla zhruba sedm set metrů. Na začátku čekala čertice, zeptala se dětí, zda jsou zlobivé, pak je nechala podepsat se do knihy. Po zazvonění na gong mohli na trasu.

Dále pak v lese čekalo sedm pekelníků. Každý přicházející skupinku nejdříve vylekal, pak si všechny pořádně prohlédl. Následovalo přátelské plácnutí a vyfocení. Třeba hned druhý čert byl pro některé děti až moc děsivý, další naopak působil nejvíce kamarádsky. Každý byl zkrátka jiný. „Občas se děti rozbrečí nebo leknou, ale většina reakcí je taková, že jsou nadšené. Je to pro ně perfektní zážitek,“ zhodnotil spoluorganizátor akce Viktor Pavlas.

V závěru se pak účastníci setkali s anděly, kteří měli připravenou sladkou odměnu. „K nám už za tebou nemůže, neboj se,“ uklidňovali jednu dívku, která k nim utekla před posledním z čertů. A pekelník se tak otočil a musel čekat na další skupinku.

V krajském městě Vysočiny šlo o novou akci, Čerti z Rakouska tu letos byli poprvé. V lesích u Šacberku se s nimi mohli lidé potkat mezi druhou a šestou odpolední. „Dá se říct, že lidé zájem mají a chodí,“ zhodnotil Pavlas po čtvrté hodině odpoledne, tedy zhruba v polovině akce. Odhadl, že kolem stovky lidí už přišlo a zhruba podobný počet ještě očekával do konce.

V tu dobu už u startu postávala početná skupina dospělých. Čekali na tmu. „Dospělí chodí na trasu až večer, je to více strašidelné,“ vysvětlil pořadatel. Rozhodně to podle něj ale není tak, že se odpoledně ještě za světla bojí jen děti a rodiče je utěšují. „Emoce jsou různé, ale v drtivé většině je to u dětí nadšení a radost. A rodiče jsou ti, co se bojí,“ usmál se závěrem Viktor Pavlas.