Jen hodinu byla v pátek 30. června otevřená pobočka pošty v Heleníně, poslední fungující v místní části Jihlavy. V devět hodin předala jediná zaměstnankyně klíče od již vyklizené budovy svému nadřízenému a tím se historie uzavřela.

Pošta v Heleníně. | Foto: Deník/Martin Singr

Ani v poslední den provozu pobočky neporušila poštovní úřednice nařízení, které jí zakazovalo konec pobočky jakkoliv komentovat. „Nemůžu k tomu nic říct, opravdu ne,“ vysvětlovala v pátek ráno, zatímco vyhlížela, jestli ještě někdo v poslední den přijde na poštu. Lidé, kteří přijížděli, si ale pro zásilky chodili do obchodu přes cestu.

Z půltuctu poboček byla právě ta v Heleníně jasně nejméně využívaná. S tím ostatně korespondovala otevírací doba, která byla ve všední dny kromě středy jen hodinu dopoledne a dvě hodiny odpoledne. Uprostřed týdne nabízela ještě hodinu odpoledne navíc. Na původním seznamu rušených poboček přitom pošta v Heleníně vůbec nefigurovala, bylo to díky zohlednění docházkové vzdálenosti.

Pošty u hlavního vlakového nádraží a na Horním Kosově, které naopak končit měly, budou fungovat dále. První jmenovanou, zásadní pro severní část Jihlavy, magistrát zachránil výměnou za tu v Heleníně. Druhou bude provozovat sám, a to v režimu Partner Plus. Městkou kasu to vyjde na milion tři sta tisíc.

Názory veřejnosti na takový krok jsou různé, převažují však ty kladné, souhlasící se zachováním pošty. „Neustále přibývají další a další domy. Kde jinde, když ne na Kosově,“ usoudil Petr Pangrác. Primátor Petr Ryška tvrdí, že tato pobočka byla jediná v Jihlavě, kde se počet transakcí zvyšoval. Dobrou zprávou také je, že vybavení budovy bylo za příznivou cenu a že se podařilo domluvit pokračování zkušené pracovnice, která na poště už pracovala.

Nově ale bude v práci jen jedna, dříve tam byly dvě. „Myslíme si, že by to měla zvládat. Pokud bude mít dovolenou, budeme se snažit, aby nám tam pošta poslala někoho, koho zaplatíme. Musí tam být proškolení lidé,“ vysvětlil primátor Ryška. Další variantou pak bude, že se pošta dočasně zavře a bude místo ní fungovat nejbližší pobočka v Erbenově ulici.

Jak šel čas s poštami v Jihlavě:

- první rušení poboček mělo přijít už v roce 2021 v souvislosti s plány na otevření pošty v obchodní zóně Aventin, tehdy město všech šest poboček uhájilo

- letos měly skončit pobočky u hlavního vlakového nádraží a na Horním Kosově

- tyto dvě nakonec fungují dál, lidé ale přijdou o poštu v Heleníně

Právě obyvatelé sídliště okolo pošty v „Erbence“ se obávali, že je současné rušení pošt zasáhne, tamní pobočku chtěla Česká pošta zavřít už předloni v létě. Tehdy jí vedení města zachránilo a letos už jí nikdo rušit nechtěl. „Bydlím hned vedle, tak je to dobrý. Jsme staré sídliště a zrušení pobočky by bylo hrozné,“ okomentovala situaci seniorka Eliška Homolková, které důchod chodí na účet, přesto poštu zhruba jednou týdně navštěvuje.