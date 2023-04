Česká pošta zruší na konci letošního června v Jihlavě dvě pobočky. Lidé přijdou o tu na Horním Kosově a v Havlíčkově ulici u vlakového nádraží.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Šimr Petr

Zejména výběr druhé z poboček je pro některé Jihlavany překvapivý. Ještě předloni, když chtěla pošta slučovat a uzavírat některé pobočky v Jihlavě, chtěla současně posílit význam té v Havlíčkově ulici. Pro obyvatele ze severní části města a příměstských částí je nejlépe dostupná. Jiří Rotschedl starající se o pobočky na Vysočině tehdy prohlásil, že tuto pobočku chce zachovat.

O jaké pošty mají lidé v Jihlavě přijít?

Jihlava 5 – S. K. Neumanna 496/15, Horní Kosov, 58601, Jihlava

Jihlava 2 – Havlíčkova 5100/124, 58601, Jihlava

To už neplatí. „Jakmile jsem se dozvěděla, že se budou ve městech rušit pobočky, bylo mi jasné, že i v Jihlavě. Čekala jsem, že to určitě bude ,Erbenka´ a pak asi ta na Březinkách. Obě ale zůstaly, takže za mě dobrý,“ pokrčila rameny Pavlína Hájková, která právě poštu na Březinkách čas od času využívá.

Rušení pošt hrozilo v Jihlavě už v roce 2021, radní David Beke tehdy představil mapu jaké jsou jednotlivé pobočky ve městě využívané.Zdroj: poskytlo Město Jihlava

Česká pošta se chystá rušení konkrétních poboček vysvětlit. „Starostům obcí a primátorům měst, ve kterých dojde ke zrušení některé z poboček, zástupci České pošty osobně vysvětlí nastalou situaci, odůvodní výběr rušených poboček a budou s nimi diskutovat o budoucím zajištění poštovních služeb v jejich městě,“ uvedla Česká pošta.

Za snižováním počtu poboček po celé republice stojí stále větší konkurence jiných přepravců a klesající zájem o základní poštovní služby. Například Lukáš Dvořák z Jihlavy před časem potvrdil, že si raději vybírá služby konkurenčních firem. „Doba doručení balíku u České pošty je stejná jako u jiných dopravců, ale spíše volím konkurenci, která bývá levnější,“ vysvětlil Dvořák.

Seznam rušených poboček České pošty na Vysočině: v Jihlavě skončí dvě

Krajské město Vysočiny je na Jihlavsku jediné, kterého by se mělo rušení pošt týkat. Téma už Jihlavané řešili v roce 2021 v souvislosti s otevřením nové pošty v nákupní zóně Shopping Jihlava, dnes Aventin. Tehdy byly v ohrožení pobočky na sídlištích Březinova a Demlova, Hamerníkova a Erbenova nebo na Horním Kosově. Tam všude žije mnoho starších lidí, kteří jsou zvyklí si na poště vyzvedávat důchody nebo si chodit pro úřední dopisy. Radnice předloni v létě ještě dokázala stávající počet poboček zachovat.

A o totéž se chce pokusit vedení Jihlavy i nyní. Zpracuje vlastní analýzu dostupnosti zbývajících poboček. Podle dřívějšího zákona to měl mít každý člověk na poštu do dvou kilometrů, nově do tří. „Budeme s vedením České pošty o záměru ještě jednat,“ přislíbil primátor Petr Ryška. Podle jeho slov město nedopustí, aby na jeho území došlo ke zhoršení standardu poštovních služeb. „Chceme jednat například o zřízení pobočky Pošta partner nebo jiné podobné služby,“ doplnil radní David Beke.