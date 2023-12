Po roční přestávce, kdy byl na Masarykově náměstí v Jihlavě pouze reprodukovaný program z Brna, bude ve středu třináctého prosince navečer opět znít centrem Jihlavy živý zpěv. Při akci Česko zpívá koledy s Deníkem se o něj postarají žáci tamní základní umělecké školy.

Sbory Gaudium a Radost pod vedením dirigenta Pavla Saláka zazpívají koledy | Video: Deník/Martin Singr

Sbory Gaudium a Radost pod vedením dirigenta Pavla Saláka zazpívají koledy Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma, Narodil se Kristus Pán, Pásli ovce Valaši a Rolničky, rolničky. Malí zpěváci se připravují od poloviny října. „Spíše se těšíme, než že by byly obavy, dětem věřím,“ odpověděl Deníku dirigent Pavel Salák na dotaz, zda převažuje těšení nebo tréma z velké akce.

Nabídku zpívat na náměstí přijal okamžitě, podle něj je to pro děti odměna. „Moje myšlenka byla, aby se na pódiu sešel sbor Gaudium, kde jsou starší zpěváci, a Radost, což jsou menší děti. Zpívat budou všichni společně, mohlo by to být sedmdesát, osmdesát dětí plus nás bude doprovázet žesťové kvinteto. Takže to bude, doufám, krásné,“ usmál se dirigent.

Zájem o zpěv v souborech Radost a Gaudium přitom trvale stoupá. „Děti sem chodí dobrovolně nebo to mají jako povinně volitelný předmět ke studiu hry na nástroje nebo k sólovému zpěvu. Ale myslím si, že do sboru chodí všichni rádi. Snažím se, aby děti měly koncerty, které budou povinné a dobrovolné. A o ty dobrovolné je velký zájem, takže předpokládám, že to děti baví,“ zhodnotil Pavel Salák.

Dirigent Pavel Salák se na Česko zpívá koledy těší.Zdroj: Deník/Martin Singr

V sboru jsou děti, které považují zpěv za koníček, některé ale myslí výš. Těm se snaží dirigent dopřát více prostoru. Nabízí se otázka, jestli se občas přihlásí i někdo, kdo zpívat příliš neumí. „Stane se, že tam je velký zájem, ale proto jsme škola, snažíme se pracovat s každým tak, aby se mohl své zálibě věnovat k radosti vlastní i nás ostatních,“ usmál se Pavel Salák.

On sám přitom žije s rodinou v Praze, kde rovněž učí na základní umělecké škole a do Jihlavy dojíždí. „Práce v Jihlavě je krásná, v krásných prostorech a úžasným vedením. Pracovně je to velmi příjemné období, rád sem jezdím,“ netajil se spokojeností Salák. Někdy ještě zajede za rodiči do Telče, odkud pochází. „Praha a Vysočina, to je úplně jiný svět. Všechno je rozdílné a je krásné to pozorovat,“ porovnal své dvě působiště.

Video: Dramatici a tanečnice. Také to patřilo k zpívání koled v Jihlavě

Sbory Gaudium a Radost na akci Česko zpívá koledy už několikrát vystoupily, letos to ale bude poprvé právě pod vedením Pavla Saláka. „Každý koncert, každé vystoupení přináší velký zážitek. Myslím, že to tak vnímají i děti a těšíme se,“ řekl v úterý v poledne krátce před poslední zkouškou.

Děti mu následně daly zapravdu. „Myslím, že to bude zábavné, protože tam zpíváme moc krásné koledy,“ uvedl jeden z členů sborů. „Hodně se těším, vždycky jsem chtěla zpívat na náměstí,“ netajila se další mladá umělkyně. „Já se těším, ale zároveň jsem nervózní, bude tam hodně lidí. Bojím se, že něco pokazím,“ netajila se další dívka.

Mladí hudebníci také očekávají, že potěší návštěvníky náměstí a koledami jim třeba i připomenou dětství. Mají pro ně přitom připravené ještě malé překvapení. „Komponovaný večer soubory sbory rozšíří o asi půlhodinový program poskládaný z vlastního repertoáru,“ dodal Adam Hruška z Brány Jihlavy, která se ve městě stará o kulturu.

Video: Sbory Gaudium a Radost pod vedením dirigenta Pavla Saláka zazpívají koledy

Zdroj: Deník/Martin Singr

V minulosti bývalo na jihlavském náměstí při zpívání koled plno, podobně by tomu mohlo být i letos. „Návštěvnost čekáme velkou, protože kdyby přišli jenom rodiče a prarodiče všech dětí, co budou zpívat, máme tam rázem přes tři sta lidí,“ odhadl Hruška.

Pochopitelně ale přijdou i další lidé, kteří si chtějí poslechnout koledy a užít si adventní atmosféru. „Co bychom dělali doma? Šli jsme se projít, dáme si medovinu, trdelník, poslechneme koledy,“ chválil si loni adventní náladu například Antonín Černý z Jihlavska.

Jen Pavel Salák asi na náměstí příbuzné mít nebude, bere to však s humorem. „Vzhledem k tomu, že mám část rodiny v Praze a část v Telči, tak se obávám, že tam já osobně nikoho mít nebudu,“ rozesmál se.

Vánoční poutákZdroj: Redakce