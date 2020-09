„Naštěstí nejezdím do Jihlavy denně, ale i tak mě semafory zdržují, někdy tam stojím dlouhé minuty. Jeden z nich se dá sice objet přes Jeclov, ale druhý ne,“ uvedla řidička Lucie z Luk nad Jihlavou.

Nejen ona se už nemůže dočkat, až ze silnice II/602 mezi Jihlavou a Měřínem semafory zmizí a informace o tom, že jsou práce ve zpoždění, jí vůbec nepotěšily.

Stavební firmy budující obchvat za téměř milardu korun se totiž letos potýkali s řadou nepředvídatelných komplikací.

Koronavirus, nouzový stav, zavřené hranice a časté deště stály za tím, že se stavba dostala do zpoždění oproti harmonogramu téměř o měsíc. Zhotovitel ale napnul všechny síly, dělníci pracují i o víkendech a ztrátu dohánějí.

„Díky usilovné práci takřka za každého počasí a převážně sedm dní v týdnu je už zpoždění pouze týden,“ uvedl Karel Liška z krajského úřadu. Předpokládá, že i to se podaří dohnat a řidiči se po novém obchvatu nejpozději prvního listopadu poprvé projedou.

Při plnohodnotném obousměrném provozu po obchvatu je už budou brzdit jen drobná a krátkodobá lokální omezení v místech dokončovacích prací. Celá stavba by měla být hotová do poloviny příštího roku. Letos by mohli dělníci pracovat do půlky prosince a vrátit se na jaře.

Dle počasí hejtmanství ještě začátkem října rozhodne, kdy bude zprovozněný most Hůlová, který je součást nově budovaného spojení na Henčov. Pokud se to nestihne ještě letos, bude hotový do května příštího roku. „Toto spojení na Henčov ale není přímou součástí obchvatu, tudíž se ho termín prvního listopadu netýká,“ dodal Liška.

Práce komplikují mimo jiné i řidiči vozidel s hmotností nad dvanáct tun. Ti tudy jezdí i přes zákaz a mohou narušit statiku mostního provizoria, po kterém je vedena doprava. Situaci proto často kontrolují strážci zákona. „Policisté mohou uložit v příkazním řízení pokutu až dva tisíce korun. Každý řidič musí počítat s tím, že se v místě otočí a bude se vracet na objízdnou trasu,“ uvedla již dříve policejní mluvčí Dana Čírtková.