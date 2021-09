Byla jsem se sestřenicí na chatě u babičky a na Chodově se tehdy konaly dva termíny castingů. První jsem prošvihla a během druhého mi mamka volala, kde jsem, že už jsem měla být doma. Rychle jsem musela utíkat na autobus a casting jsem stihla. Tak vzpomíná topmodelka Denisa Dvořáková, jak začala její cesta na světová přehlídková mola. V roce 2006 vyhrála nejprve republikové a pak i celosvětové finále soutěže Elite Model Look.

Casting Elite Model Look v jihlavském City Parku. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Napodobit jí mohou i dívky z Vysočiny, casting zavítá to jihlavského City Parku v pondělí 13. září ve tři hodiny odpoledne. „Do soutěže se mohou přihlásit slečny ve věku 13 až 21 let s výškou nad 170 cm a mladí muži ve věku 15 až 23 let s výškou nad 183 cm,“ uvedla Sylvia Krajčírová.