Znovu otevřít by se lidem měla podle smlouvy do sta dnů od začátku stavebních prací, tedy do konce října. „Na zhruba tří stech metrech cesta vystoupá až o čtyřicet výškových metrů. Nejprudší část cesty opraví dělníci štětováním, tedy svisle rovnanými kameny, které odolají i tekoucí vodě. Ostatní rovinatější úseky budou mlatové. Součástí rekonstrukce bude také oprava zábradlí a výměna veřejného osvětlení,“ nastínila Aneta Hrdličková z tiskového oddělení jihlavského magistrátu.