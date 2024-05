Nová zakázka se týká šesti standardních a šesti parciálních trolejbusů, které mohou jet část cesty bez trolejí. „Tím bychom celou výpravu v trolejbusech pokryli vozy s průměrným stářím do šesti let," poznamenal šéf Dopravního podniku města Jihlavy Radim Rovner. V provozu už nyní je šestice trolejbusů SOR, které se do krajského města dostaly na konci loňského roku se zpožděním rok a půl oproti původním plánům. Poznat jsou podle displeje.

S předpokládanou cenou 158 milionů za dalších dvanáct vozů výrazně pomůže dotace, která činí sedmdesát procent. „Pořizovací cena parciálního trolejbusu je přes třináct milionů korun, standardní vychází kolem dvanácti milionů. Pokusy s levnější tureckou karoserií výrobce ukončil, byly tam časté reklamace,“ sdělil Rovner.