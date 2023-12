Rok 2023 na Vysočině: na lidi útočilo káně, pro děti tancovala burleska

Podle odhadů denně jezdí mezi Jihlavou a Třebíčí šest tisíc aut, na Znojmo je to pak ještě o tři tisíce více. Nyní již využívají kruhové objezdy, které budovanou část obchvatu ohraničí. Pro Jihlavu přitom bude dobudování obchvatu zásadní. Centrum města se tím zbaví tranzitní dopravy. „Obchvat může hodně pomoci nejenom Jihlavě, ale všem lidem z okolí, kteří jedou do centra, do severní části nebo na dálnici. Je to důležité i pro kraj jako takový,“ řekl již dříve bývalý primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.

Zdroj: Deník/Martin Singr

V příštím roce také skončí modernizace silnice mezi Dalečínem a Unčínem na Bystřicku, která má cenovku přes sto milionů. Tam dělníci pracují od června 2021, původně plánovaný termín zprovoznění na konci srpna 2023 se nepodařilo dodržet kvůli propadání krajnice vozovky včetně svodidel. Od listopadu do března bude místo s omezením průjezdné, objízdné trasy jsou totiž v tomto období obtížně sjízdné.

Ještě na konci roku 2023 se do práce dali dělníci na úseku mezi čerpací stanicí Rudíkov až po obchvat Trnavy na Třebíčsku. Ten měří dva a půl kilometru a zprovozněný má být v listopadu 2024. Modernizace za sto sedmdesát milionů má zvýšit bezpečnost, v lokalitě vyroste i váha na nákladní auta.

KVÍZ: Pamatujete si na Třebíč před rokem 1989? Otestujte své znalosti

Pokračovat bude také pokračovat oprava silnice mezi nedalekými Hrotovicemi a Dukovany. Hned na začátku roku 2024 přijde na řadu pětikilometrový úsek za Slavěticemi, hotovo má být v roce 2025. „Součástí stavby bude vybudování autobusových zastávek a také odbočovacích pruhů v místě stávajících křižovatek ve směru na jadernou elektrárnu a obec Rouchovany,” uvedl krajský radní Miroslav Houška k investici za 230 milionů korun.

Změny ale čekají i ty cestující, kteří jezdí hromadnou dopravou. Příležitostní cestující autobusem či vlakem zaplatí více, zdražení bude o dvě koruny za jízdenku. Kraj Vysočina změnu vysvětluje růstem nákladů. Cenu lze snadno zjistit přes internet. „Cestující si může sám spočítat, kolik ho bude cesta stát,“ sdělila mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová s tím, že stačí využít kalkulátor jízdného, který je dostupný na adrese www.kr-vysocina.cz/tarifni-kalkulator/ms-122447.

Top 5 událostí na Vysočině podle čtenářů. Podívejte se, o co jste měli zájem

Novinkou pak bude sedmidenní jízdenka, která začíná platit dnem nákupu. Kupón na sedm dní bude možné koupit u řidičů autobusů, na pokladnách nebo u průvodčích Českých drah i bezhotovostně. „Jízdenku lze použít i opakovaně v předplacených dnech,“ zdůraznila Svatošová. Jinými slovy může cestující jet ráno do školy, odpoledne ze školy a večer ještě třeba za sportem nebo kulturou.

Další úspory skýtá sjednocení systému Veřejné dopravy Vysočiny a jihlavské městské hromadné dopravy. Fungování v praxi vysvětlil Deníku již dříve jihlavský radní Petr Piáček. Například pro cestu z Luk nad Jihlavou do Jihlavy dostane cestující jízdenku, která vypadá stejně jako stávající, bude s ní ale smět jezdit i v městské hromadné dopravě. Ovšem jen omezenou dobu. „Když pojedete z Luk vlakem, vystoupíte na hlavním nádraží, dále budete smět na tento jízdní doklad dojet do centra trolejbusem,“ vysvětlil Piáček.

Posázavský pacifik je legenda víc než sto let. Vydejte se na trať s Deníkem

I cestování městskými autobusy a trolejbusy v Jihlavě bude příští rok levnější. Ale jen pro někoho. Studenti budou mít jednorázové jízdenky za poloviční cenu. V případě ročních předplatných jízdenek budou děti mezi šesti a patnácti lety jezdit nově za 365 korun, dříve to bylo za 730. Právě 730 korun dají za roční jízdenku nyní studenti středních škol od patnácti do osmnácti let. Ti dosud platili 1995 korun. Změnu pocítí i senioři, ti starší pětasedmdesáti let budou jezdit zadarmo, bude jim stačit doklad totožnosti.

Zdraží naopak MHD v Havlíčkově Brodě, podle radnice je důvodem vyšší DPH. Zdraží základní jízdné, stejně jako časové jízdenky. „Nechceme rozhodně zvyšovat ceník jízdného pro děti. Ale tam, kde je cena základního jízdného deset nebo třináct korun, je možné mírné zvýšení například o jednu korunu,“ sdělila místostarostka Marie Rothbauerová.