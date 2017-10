Cestující brzy přestanou mást linky B a B1

Jihlava - Předčasný vánoční dárek: V prosinci se změní vedení tras části jihlavských trolejbusových linek.

Trolejbus v ulicích Jihlavy.Foto: archiv

S prvním prosincovým dnem letošního roku se výrazně změní trasování některých trolejbusových linek v krajském městě Vysočiny. Změny se nedotknou pouze tras linek A, C a E. Označení polookružní trolejbusové linky B1 úplně zanikne, stejně jako tato linka. Cestující z hlavního vlakového nádraží k poliklinice od prosince budou vozit nově také trolejbusy linky D. Všechny trolejbusové linky tak budou jezdit ve stejné trase tam i zpět.

„V Jihlavě máme dlouhé roky okružní linky B a B1, které po zrušení trati v Benešově ulici dělají už pětadvacet let nesmyslné osmičky. Právě to je často kritizováno ze strany cestujících. S letošním 1. prosincem bude však tomuto systému v Jihlavě konec,“ řekl v pondělí vedoucí Oddělení komunálních služeb Magistrátu města Jihlavy Karel Trojan.

Cestující si i v prosinci po nastoupení do trolejbusu linky A, C či E na jakékoliv zastávce budou jisti, že dojedou přesně tam, kam doposud.

Linka B bude i nadále vyjíždět z hlavního vlakového nádraží. Bez jakýchkoliv změn cestující doveze až na zastávku Na Hliništi. Odtud ale trolejbus nepojede přes kruhový objezd na zastávku Poliklinika, ale vydá se rovně na zastávku Dům zdraví mezi touto poliklinikou a krajským policejním ředitelstvím.

Linka B potom bude dále pokračovat po nové části Vrchlického ulice kolem hobbymarketu Uni hobby až na konečnou zastávku Na Dolech ve Starých Horách. Zpět na hlavní nádraží pojedou trolejbusy na „béčku“ stejnou trasou. „Celodenně budou linky A, B a C jezdit v intervalu dvanáct minut. Od 18 hodin se interval prodlouží na patnáct minut a od dvaceti hodin na dvacet a pak až na třicet minut,“ dodal Trojan.

Cestující, kteří přijedou do Jihlavy vlakem a vystoupí na hlavním nádraží, nejrychleji doveze k poliklinice Dům zdraví po letech obnovená linka D, která nahradí část trasy zrušené linky B1.

„Déčko“ pojede i přes zastávku Sokolovna. „Od 1. prosince však tato zastávka bude mít nový název, a to Vysoká škola polytechnická, která se nachází v její blízkosti,“ prozradil Trojan. Právě linka D nahradila část trasy trolejbusu B1.

Do ulic Jihlavy od prosince poprvé vyjedou také trolejbusy na zcela nové lince F, která propojí Dům zdraví se Žižkovou ulicí, Masarykovým náměstím a jihlavskou částí zvanou Slunce. Linka D a F budou celodenně jezdit v intervalu čtyřiadvacet minut. „V jejich společném úseku každých dvanáct minut pojede D nebo F,“ doplnil Trojan.

Změny se chystají také na lince E, ale to bude nejdříve od ledna příštího roku. „Využijeme situace, že se příští rok bude opravovat Brněnský most,“ naznačil Trojan. Kvůli uzavírce nového Brněnského mostu po dobu jeho rekonstrukce se budou některé trolejbusové linky nově otáčet na Masarykově náměstí. A tuto smyčku pak bude už stabilně, tedy i po otevření opraveného Brněnského mostu, celodenně využívat i trolejbusová linka E. Smyčka na Masarykově náměstí by měla být dokončena do konce ledna příštího roku a od té doby tam bude končit i linka E.

Částečně se změní i trasování noční linky N. Trolejbusy budou jezdit nově ve směru na Horní Kosov po nové trase ve Vrchlického ulici a dále okruhem přes Dolinu k autobusovému nádraží a dále po současné trase.

Autobusových linek se změny u trolejbusů nedotknou, až na jednu výjimku. Uvažuje se o zkrácení autobusové linky číslo 6, která začíná městského vlakového nádraží. Do budoucnu by měl autobus dovézt cestující po současné trase pouze k poliklinice Dům zdraví, kde by měla konečnou, tudíž by už nejela dál po Vrchlického ulici až na Dolinu na její nynější konečnou Na Dolech.

Na novém trasování linek se dohodla radnice s Dopravním podnikem města Jihlavy (DMPJ). „Důvodem nového trasování trolejbusových linek v Jihlavě není jen zatrolejování celé Vrchlického ulice, ale také rozvoj města a nové pohledy na to, jak trasovat městskou hromadnou dopravu,“ zdůvodnil změny náměstek primátora pro dopravu Vratislav Výborný (ČSSD) s tím, že změny jsou promyšlené a vyvážené.

Do ulic v krajském městě nebude oproti současnosti od prosince ale vyjíždět více trolejbusů, jak by se mohlo na první pohled zdát. „Řidiči pouze najedou více kilometrů. Stále nám schází deset řidičů, ale změnu veřejné dopravy zvládneme,“ ujistil ředitel DPMJ Josef Vilím.

