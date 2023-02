Své potíže popsala i jedna z cestujících. „Při nástupu se v elektronické peněžence odečte tarif. Při dojezdu do mojí cílové zastávky se ovšem neoznačí v peněžence výstup, ale znovu nástup,“ popsala Marie z Jihlavy a ptala se: „Ano, změnil se název linky, ovšem vůz zůstal stejný. Mám rozumět, že platím tedy jízdné dvakrát?“ Stejně tak nezískala slevové body, protože vlastně neoznačila výstup. To by musela udělat před změnou linky. Nemluvě o tom, že byla na lince E do svého výstupu černým pasažérem, aniž by to věděla.