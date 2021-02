Pane starosto, povězte, jak se žije v Kalištích?

Žije se nám tu dobře, je tu čistý vzduch a čistá příroda. Lidé jsou tu milí a příjemní, neřešíme žádné konflikty a zapadli sem i chalupáři, kteří sem jezdí. Ti chodí i na společenské akce. Dokud to bylo povolené, místní hospodu provozovali hasiči jako svojí klubovnu, ale mohl tam přijít kdokoliv.

Jezdí sem autobus a hlavně máme knihovnu. Je otevřená jednou týdně, vždy ve středu, a funguje tam výměnný fond s krajskou knihovnou. Lidé si mohou objednat knihy, o které mají zájem, a za týden si je zapůjčit.

Před rokem jste dokázali zachránit místní obchod, co dalšího se podařilo?

Každým rokem něco opravíme. Zdědili jsme hezký kulturní dům a už jsme tam proinvestovali poměrně dost peněz za výměnu oken, celkovou rekonstrukci a vybavení v interiéru. Přestěhovali jsme tam knihovnu z budovy bývalé školy, která je delší dobu zavřená. Máme ještě kulturní dům v Býkovci, kde je jen třináct místních občanů, ostatní jsou chalupáři. Tam už je i nové topení, v Kalištích nás výměna zatím čeká.

Pomáhají vám s opravami dotace?

Ano, peníze čerpáme z krajských dotací na obnovu venkova. Loni jsme díky nim v obecní bytovce zrekonstruovali koupelny a chystáme se na rekonstrukci střechy. Tu jsme loni dělali nad hospodou.

Na jaké další investiční akce se chystáte letos?

Získali jsme dotaci na revitalizaci zeleně na návsi. Chtěli bychom upravit betonové nádrže, mě by se líbilo mít tam návesní rybníky, ale to je nákladné. Spíše to zkulturníme, zůstanou asi hranaté nádrže, ale u té vrchní bychom rádi, aby k ní přibylo brouzdaliště, aby tam mohly chodit děti. Dnes když tam někdo spadne, má problém se odsud vyhrabat. To máme v plánu udělat letos, i když dotaci zatím nemáme schválenou. Peníze dostaneme na návrat zeleně po stavebních úpravách, na nádrže zatím ne.

Na kolik peněz to vyjde?

Pohybuje se to zhruba okolo milionu a půl až dvou milionů za jednu nádrž. Na zeleň jsme pak žádali o sto čtyřicet tisíc.

Jaký je váš výhled na letošní rok, co se týká společenského života?

Každý měsíc jsme tu měli nějakou kulturní akci, jak to na vesnicích bývá – masopust, MDŽ, sousedské vystoupení v režii mateřské školy, soutěže mladých hasičů, pálení čarodějnic. Nic z toho se nekoná a lidem tyto akce chybí. Věřím, že letos bude alespoň v létě pouť, jejíž tradici jsme před šesti lety obnovili. Je to sice náročnější na organizaci, ale bývala vždy kvitována s povděkem.

Kaliště je malá obec ležící v úpatí nejvyššího vrchu Českomoravské vrchoviny Javořice v kraji Vysočina. Žije zde 158 obyvatel. Obec je vzdálená asi sedmnáct kilometrů od Třeště a třicet kilometrů od Jihlavy. Je situovaná v krásné krajině na mírném návrší. Od roku 1960 je součástí obce i osada Býkovec. V Kališti i Býkovci se nachází několik desítek rekreačních objektů. V obci lidé najdou Mateřskou školu Kaliště, děti školou povinné dojíždí do Základní školy Počátky. V kulturním domě je umístěná místní knihovna. Aktivním spolkem v obci je Sbor dobrovolných hasičů, budova bývalé hospody jim slouží jako klubovna.



První písemná zmínka o obci pochází z roku 1407. Podle pověsti lidí nestávala obec Kaliště v těchto místech, kde je nyní, ale na jih od obce, na mírném návrší, kde se dosud říká na "Starém Kališti". V urbáři z roku 1580 byla obec zapsána k rychtě Jihlavské. Kaliště bylo přifařeno v roce 1780 do Panských Dubenek. Javořice je nejvyšším vrchem Českomoravské vrchoviny 837 metrů nad mořem a je od obce Kaliště vzdálená přibližně pět kilometrů. Na vrcholu je vystavěný televizní a rozhlasový vysílač. Po Javořici vedou kvalitní, lyžařské trasy, ale i v létě je zde pro pěší turisty a cyklisty mnoho přitažlivého. Na jejích svazích najdou turisté zajímavá zákoutí, například Studánka Páně. Podél silnice z Počátek do Kališť je vysázená nejdelší modřínová alej v Česku. Byla založená na počátku 20. století a je zde 280 stromů.