Charita hledá koledníky pro tradiční Tříkrálovou sbírku

Jihlavsko – S koledou a zapečetěnou kasičkou navštíví každoročně během ledna Tři králové tisíce domácností na Jihlavsku. Do nového roku jim přejí hodně štěstí a zdraví. Peněžitý příspěvek, který s koledou vyberou, rozdělí Charita lidem v nouzi.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Komu přesně se vybraný peněžitý příspěvek daruje, schvaluje Diecézní charita Brno,“ dodal koordinátor Tříkrálové sbírky na Jihlavsku Roman Mezlík.



Oblastní charita Jihlava už začala hledat dobrovolníky, kteří by se stali budoucí králové na Jihlavsku. „V Jihlavě budeme potřebovat dvacet až třicet skupinek po třech nebo čtyřech dobrovolnících. Vítáme každého, kdo má zájem, bez ohledu na věk. Pouze vedoucí skupinky musí být starší patnácti let,“ informoval Mezlík.

V menších obcích se koledníci hledají mnohem snadněji než ve větších městech, ale i tam Charita potřebuje dobrovolníky. „Například v Puklicích nám pomáhá tamní základní škola. V Arnolci chodí pravidelně jedna skupina už několik let. Také ve Staré Říši a ve Zhoři nemáme o koledníky nouzi. Ve větších městech, jako je Třešť a Telč, máme místní koordinátory,“ uvedl příklady Mezlík.



Koledníci do ulic měst a obcí budou vyrážet v termínu od 1. do 14. ledna 2018. „Záleží, jaký termín si v daném městě či obci vyberou. Nebou chodit celých čtrnáct dní,“ objasnil Mezlík. Zájemci nemusí umět zpívat, i když je to dle organizátorů lepší. „Ve skupině se vždycky někdo najde, kdo umí zpívat. Kostýmy koledníkům dovezeme do obcí. Někteří si je z vlastní iniciativy i sami šijí,“ doplnil Mezlík.



V Jihlavě lednovou sbírku doplňuje Tříkrálový svařák na Masarykově náměstí. Výtěžek z něj rovněž putuje na Tříkrálovou sbírku. „Pro tuto akci ještě nemáme vybraný přesný termín. Už ale víme, že v pátek 5. ledna bude v jihlavském kostele svatého Jakuba tradiční benefiční Tříkrálový koncert. V rámci něj vystoupí žáci Základní umělecké školy Jihlava,“ prozradil Mezlík.

Koledníci za zúčastnění se největší dobrovolnické akce v republice dostávají od Charity drobné dárky. „Šátky, peněženky či svítilny. Od lidí na vesnicích dostávají i sladkosti,“ dodal Mezlík.



Dobrovolníci také dostávají volný vstup na vybranou projekci Kina Máj Třešť. Před několika týdny byli dokonce v divadle. První listopadový víkend byli koledníci v Horáckém divadle v Jihlava na představení Kocour v botách.



Během letošního ledna se na Jihlavsku podařilo vykoledovat přes 1,6 milionu korun. Organizátorům donesli 403 kasiček. „Ve výslední částce je započítáno i Dačicko, kde koledníci vybrali nejvíce peněz,“ upřesnil Mezlík. Druhé v pořadí skončilo Telčsko, tam koledníci vykoledovali více než dvě stě tisíc korun. „V Jihlavě vybrali přes sto tisíc korun,“ doplnil Mezlík.

Koledníci navštívili i domácnosti v Lukách nad Jihlavou či kolem Brtnice.