Jihlavská radnice stojí před těžkým rozhodnutím. Má nabídku na desítky milionů pro hokejovou Duklu Jihlava, musela by ale dát zelenou kasinu ve městě, a tím porušit platný zákaz hazardu. Sto milionů na novou halu je navíc podmíněno desetiletou exkluzivitou.

Podle informací Deníku chce provozovatel kasina, firma Rebuy Stars, při poskytnutí sto milionů na výstavbu nové hokejové haly, aby ve městě nebylo žádné jiné kasino. Tuto informaci Deníku potvrdili marketingový manažer Rebuy Stars Michal Krčmář i jednatel hokejového klubu Dukla Jihlava Bedřich Ščerban.

„Nabídka měla dvě varianty,“ upřesnil zástupce hokejového klubu. Pokud by šlo pouze o podporu klubu třemi miliony ročně po dobu deseti let, exkluzivita požadována nebyla. „Druhá varianta mluvila o podpoře výstavby multifunkční arény sto miliony a podpoře Dukly Jihlava za desetiletou exkluzivitu kasina,“ vysvětlil Ščerban. To znamená, že firma by si postavila v Jihlavě kasino a dala městu sto milionů korun na novou halu.

Zastupitelský klub Fóra Jihlava, které reprezentuje primátorka Karolína Koubová, bude trvat na zachování vyhlášky o nulové toleranci hazardu v Jihlavě. Požadovaná exkluzivita v oblasti hazardu na území města je prý navíc v rozporu se zákonem na ochranu hospodářské soutěže.

Kasino původně mohlo být v chystané Horácké aréně, to ale radnice odmítla. Proto přišla ke slovu varianta, kdy by kasino bylo v nově vznikající nákupní zóně Aventin na západním okraji Jihlavy. Ta se nachází na území města, tudíž i tam platí zákaz hazardu. Paradoxně neplatí pro Casino v Ráji, které je ale těsně za hranicí města, a to v katastru obce Rančířov, kde vyhlášku o zákazu hazardu nemají.

Podle městského zastupitele Radka Popelky z opozičního hnutí ANO jsou otázky kolem hazardu téma, které štěpí nejen koalici, ale i jednotlivé zastupitelské kluby. Lídr nejsilnější opoziční strany v zastupitelstvu navíc dodal, že nulová tolerance hazardu v Jihlavě zcela nefunguje. „Důkazem je například reklamní kampaň, běžící na jednom soukromém rádiu, lákající na provozovnu, která vznikla těsně za hranicí města,“ upozornil Popelka.

Proti kasinu v nákupní zóně Aventin budou i komunisté. Jejich zastupitel Pavel Šlechtický je přesvědčený, že zákaz automatů napomáhá ke snížení kriminality. Popelka přitom nevidí hlavní nebezpečí hazardu v kriminalitě. „Každý automat je nastavený tak, že si svůj zisk pohlídá. Na hráčích je pouze volba, o kolik je stroj obere. Herny a kasina jsou otevřená nonstop. Takto klientům vstřícnou pracovní dobu nemá ani nemocnice,“ uvažoval nahlas Popelka a dodal, že nabídka je lákavá, ale nejdražší věci jsou zadarmo.

Podle bývalého primátora Jihlavy Rudolfa Chloupka (ČSSD) prohibice vede k nárůstu organizovaného zločinu a samotný problém není schopna vyřešit. Navíc legislativa ČR rozděluje daně z hazardu pouze mezi obce, které na svém území strpí provozovny hazardních her. „Město Jihlava tak kvůli nulové toleranci zatím přišlo asi o 150 milionů korun,“ uvedl Chloupek.

Ten dále poukázal na fakt, že velké investice pouze z rozpočtu města by se projevily na omezení oprav a služeb občanům. Partnerství se soukromým sektorem je tak podle Chloupka vítané. „Kasino může být přínosem pro rozvoj sportu i kultury v Jihlavě, ovšem za podmínky regulace her a hlavně přístupnosti pro hráče,“ uzavřel bývalý primátor.

Jihlavská ODS nabídku firmy Rebuy Stars vnímá jako jednu z legitimních možností, jak hokej v Jihlavě dlouhodobě podpořit a strana je připravená o ní diskutovat. Přitom zrovna ODS v čele s tehdejším primátorem Jaroslavem Vymazalem v minulosti navrhla zákaz hazardu ve městě. Od té doby se ale hráčský trh proměnil, přesouvá se na internet, kde město nemá žádné možnosti regulace. „Dalším argumentem je fakt, že se provozování tradičních heren z centra města posunulo pouze těsně za hranice města do okolních obcí,“ dodal Jaroslav Huňáček za zastupitelský klub ODS.

Důležité u nového kasina je prý nastavit vhodná opatření, která ztíží přístup osobám z nízkopříjmových skupin a znemožní hraní například lidem závislým na sociálních dávkách, dlužníkům nebo dlouhodobě nezaměstnaným. „V případě všech ostatních však hodláme ctít osobní svobodu člověka a právo na svobodné rozhodování,“ dodali občanští demokraté.