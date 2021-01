„To by bylo skvělé. Žďár sice není daleko, ale když to bude přímo v Novém Městě, bude to mnohem dostupnější,“ kvitoval nápad zřídit očkovací centrum v Novém Městě na Moravě tamní obyvatel Petr Král.

Menší města pro očkování:



* Bystřice nad Pernštejnem

* Náměšť nad Oslavou

* Nové Město na Moravě

* Světlá nad Sázavou

Starostové některých měst začali vyjednávat s krajským úřadem. „Nabídli jsme to hejtmanovi Kraje Vysočina. Řekli jsme, že jsme připraveni očkovací centra zřídit. A on slíbil, že nám pošle požadavky, co všechno mají očkovací centra splňovat,“ popsal jednání s krajem novoměstský starosta Michal Šmarda.

V Novém Městě na Moravě už mají vytipované dva objekty, v nichž by očkovací centrum mohlo vzniknout. „Buď by to bylo v kulturním domě nebo ve sportovní hale. Sportovní hala je na to obzvláště vhodná. Umožňuje jednosměrný pohyb. Lidé mohou přijít jedněmi dveřmi a vyjít druhými,“ informoval Michal Šmarda.

Hned tak rychle to nebude

K Novému Městu na Moravě se připojila i další města. Jedním z nich je i Náměšť nad Oslavou. „Také se na to připravujeme. I když je jasné, že to nebude tak rychle. Alfou a omegou všeho jsou vakcíny. A ty zatím nejsou. Ale pokud by přišel dostatečný počet vakcín, rádi bychom očkovací centrum zřídili i u nás,“ řekl Vladimír Měrka, starosta Náměště nad Oslavou.

I v Náměšti už mají vytipované dva objekty vhodné pro očkování. „V současné době je prověřujeme. Jeden objekt je vytápěný, ale není moc velký. Ale stačil by. Druhý je větší, tam je to ale zase závislé na venkovní teplotě,“ prozradil Vladimír Měrka.

K aktivitě Nového Města na Moravě a Náměště nad Oslavou se přidala i Světlá nad Sázavou. „U nás by očkovací centrum mohlo vzniknout na zimním stadionu. Po nějakých úpravách by to určitě bylo vhodné místo. Pro Světělsko i Ledečsko. Problém je ale s očkovacími vakcínami, je jich málo,“ potvrdil slova náměšťského starosty místostarosta Světlé nad Sázavou Josef Hnik.

Také v Bystřici nad Pernštejnem hledají objekty, kde by se mohlo očkování proti koronaviru uskutečnit. „U nás připadá v úvahu sokolovna, sportovní hala nebo o tělocvična. Ale nepředpokládáme, že to bude v dohledné době. V horizontu několika měsíců zřejmě masivní očkování nenastane,“ konstatoval bystřický místostarosta Martin Horák.

Ani vedení Kraje Vysočina zatím moc nevěří ve včasné masivní očkování. Vakcín je prostě stále nedostatek. „V případě, že bude do Kraje Vysočina dodáván dostatek očkovací látky, není vyloučeno, že další očkovací místa začnou fungovat i mimo velká centra. Hejtman Vítězslav Schrek je v pravidelném kontaktu se starosty měst a obcí a velice oceňuje jejich snahu a ochotu se do celého očkovacího procesu v Kraji Vysočina zapojit," uvedla mluvčí Kraje Vysočina Eva Neuwirthová.