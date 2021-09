Zastupitelé na svém středečním zasedání po bouřlivé diskuzi rozhodli, že se lidé v rámci podzimních voleb v referendu také vyjádři k tomu, jestli chtějí za obcí logistické centrum, nebo nechtějí. V roce 2018 ho už odmítli, letos ale může být výsledek jiný. „Hodně věcí se změnilo,“ uvědomuje si starosta Milan Pulicar. Nejzásadnější změnou je nový obchvat, jiná je ale také ekonomická situace.

Sklady dají práci až sto šedesáti lidem, kteří pak budou pracovat ve dvousměnném provozu. Za den se tam otočí kolem sto šedesáti kamionů, které budou zásobovat kolem osmdesáti prodejen.

Jak zástupce obchodního řetězce zdůraznil, logistické centrum je dlouhodobý projekt, který přinese jistotu zaměstnání nejen místním. Kromě toho dá Penny Market jednorázový příspěvek osm milionů do obecní kasy, půl milionu bude rok co rok obci přinášet daň z nemovitosti a na dalších dvě stě tisíc by se každý rok mohly těšit místní spolky.

Lidem se nelíbí, že při svých procházkách z mostu na Kozlov uvidí haly. „Tak to ale nebude, ochranný val osazený stromy vše dokonale skryje,“ slibuje vedoucí oddělení logistiky v Penny Marketu Tomáš Kubza. Ani kamiony nebudou zajíždět do obce, jen sjedou z dálnice a pak na ní opět vyjedou. „Vjezd a výjezd z areálu jsou okolo jednoho kilometru od obytné zástavby města a 350 metrů od kruhového objezdu na obchvatu směrem k dálnici,“ doplnil Kubík.

Ani řidičů potulujících se po obci se místní nemusí bát. „Naše logistická centra jsou koncipovaná tak, že tam řidiči nemají nocleh. Kamiony jen přijíždí vyložit a naložit zboží. Nebude docházet k tomu, že tu budou řidiči nocovat a místní obyvatelé by se báli, že se tu budou pohybovat neznámí lidé,“ říká mluvčí. Zdá se, že Penny Market má odpověď na každou námitku, která může z řad veřejnosti přijít.

Ani nedostatek informací už nemohou lidé kritizovat. Před vchodem na radnici jsou informační letáky, v obci bude až do voleb tematická výstava a vedení obce se zástupci obchodního řetězce se s veřejností i sešlo. Ve čtvrtečním podvečeru se lidé mohli ptát na vše, co je zajímá, v kulturním domě. Ačkoliv to bylo už několikáté projednání, přišla necelá padesátka lidí.

Do jednatele Radka Hovorky se pořádně pustili. „Vydrancujete ornou půdu a do krajiny nic nevrátíte,“ zní jeden hlas. „Otevře se celý prostor, kam se budou stahovat další obchodníci,“ navazuje další. Jiní mají obavu, že se zaměstnanci v obci a okolí prostě nenajdou a tak budou v logistickém centru pracovat cizinci. Hovorka nevylučuje, že se tak stane, v obci pro ně ale určitě nebudou stavět ubytovnu. Jednatel odpoví i na otázku, proč nerespektuje výsledky předešlého referenda a opět téma otevírá. „Je to naposledy. Když to nedopadne, půjdeme jinam,“ slibuje.

Pokud lidé v referendu projeví zájem o logistické centrum, bude následovat administrativní kolečko zahrnující také změnu územního plánu a jednání s vlastníky pozemků. Samotná výstavba tak začne nejdříve v roce 2023 a měla by trvat jedenáct měsíců.

JAKÉ JSOU PLÁNY:



- Penny Market chce vybudovat logistické centrum u Velkého Beranova dlouhodobě.



- V roce 2018 místní výstavbu odmítli.



- Letos je podle zástupců firmy jiná situace a lidé se tak budou rozhodovat znova.