Zvířata jsou z celého světa. „Od velkého transportu na konci listopadu máme z jižní Anglie samce krokodýla siamského. Měli jsme jen sedmiletou samici, která je obrovská, samec je menší a mladší, jsou mu čtyři roky,“ uvedl mluvčí ZOO Jihlava Martin Maláč s tím, že by tento druh v Jihlavě rádi rozmnožili.

V krajském městě Vysočiny našel domov také ara hyacintový - samec vytvořil pár se samicí z Antverp. Byla to výměna na druhého samce z Jihlavy. „Papoušci jsou inteligentní zvířata, může být složitější je dát dohromady,“ podotkl Maláč. Jsou však spolu ve voliéře a odstup si od sebe nedrží. Nový je v ZOO Jihlava i samec tuleně, i on přijel z anverpské zoologické zahrady.Z cesty do Skotska si jihlavští zoologové dovezli i další druhy. „Šlo například o jednoho samce a dvě samice gueréz. Vznikla nám tak nová chovná skupina. Dále ježka ušatého, klokánky a samce čáji obojkové,“ vyjmenovala vedoucí marketingu Simona Kubičková a dodala, že všechna zvířata zvládla transport bez problémů.

Chystá se ještě jeden transport, který už brzy do Jihlavy dopraví čtyřčlennou smečku psů pralesních. „Doposud jsme chovali dva samce, jeden nám uhynul po otravě,“ připomněl mluvčí.

Bohužel už od pátku budou zvířata opět pod zámkem.

Veřejnost toto rozhodnutí hlasitě kritizuje. „Procházka v obchodním domě je v pořádku, procházka v ZOO je problém. Logiku v tom nehledejme,“ míní například Luděk Kvapil. Další přidávají pro dokreslení i situaci v poloprázdných hospodách nebo na Vánočních trzích.

Vývoj situace mrzí i mluvčího. „Byť návštěvnost aktuálně není závratná, je uzavření z ekonomického hlediska další rána. Druhá věc je, že nás to mrzí vůči návštěvníkům. Já osobně si myslím, že otevření venkovního areálu mohlo zůstat,“ usoudil Maláč a dodal: „Zvířata jsou zvědavá, mají z návštěv radost a reagují na ně. Třeba hadům nebo žabičkám je to jedno, ale větší zvířata je vnímají a některým je smutno, když se nemohou předvádět před návštěvníky.“