Chodník nebyl v pondělí dopoledne zrovna využívaný, na procházku se psem tam vyrazila Marie Čermáková. „Často ráda chodím na procházky do Sasovského údolí a tohle je jediná cesta, kde mě neohrožují auta. Navíc je to tu hezké, moderní, povedlo se to,“ usmála se vitální seniorka. Také ohlasy dalších Jihlavanů jsou jednoznačně pozitivní.

Dle mluvčího Daňka chodník využívají desítky lidí denně, postupně to budou až stovky. Provoz mezi dvěma největšími městy v kraji chodci sledují zpoza zábradlí z výšky. Provoz je v lokalitě poměrně hustý, denně tam projede osm tisíc aut, každou chvíli ulicí navíc projíždí nákladní auta. Ne všichni přitom z kopce dodržují maximální povolenou rychlost.

Nabízí se úvaha, zda není chodník končící tak nějak do ztracena zbytečný. „Vyšlapaná a rušná pěšina podél velmi frekventované silnice byla jasným signálem, že je tady chodník potřeba. Navíc naproti právě probíhá nová bytová výstavba. A hlavně, kudy by jinak asi chodili pěšky obyvatelé Sasova a návštěvníci sasovské biofarmy? Turisté k parkurové louce, na Pančavu nebo do Sasovského údolí? Jak by tudy chodili místní lidé z Brtnické ulice nebo lidé na vycházkách ke Staré plovárně a další,“ odpověděl otázkou Daněk.

- chodník v Brtnické ulici stavěli dělníci rok a půl, vyšel na šestnáct milionů

- podle radnice byl chodník potřeba, budou ho využívat stovky lidí denně

- další chodníky vznikají i jinde, například na Havlíčkově ulici pod železničním mostem

Místní o chodník navíc usilovali dvacet let a město postupně získalo pozemky pro jeho vybudování, některé dokonce bezplatně. Kdyby se stavbou chodníku radnice nezačala, musela by pozemky vrátit a cesta k Pančavě by nadobro zanikla. Také proto v roce 2020 zastupitelstvo výstavbu schválilo.

Chodníky vznikají i jinde v Jihlavě. Jeden z nich je na Havlíčkově ulici. Tam ale vede pod poněkud problematickým mostem, ze kterého už roky padají kusy betonu. S tímto stavem není spojená veřejnost ani radnice. „Upozorňovali jsme na to Správu železnic. Ta je totiž majitelem mostu a musí se o něj postarat,“ vysvětlil Daněk.

Na nové či opravené chodníky se dále mohou těšit lidé v ulicích Seifertova, Bří Čapků, Lidická kolonie, Smrčenská, Sokolovská a dalších. Opravený je i chodník v Jiráskově ulici, nové zastávky i chodníky budou také na Lesnově. „Letos se začne realizovat velká oprava Hybrálecké ulice, jejíž součástí bude také zcela nový chodník, s jeho dokončením se ale počítá až v příštím roce,“ uzavřel Daněk.