Podle Vymazala je pozitivních efektů celá řada – děti získávají orientaci v prostoru i v čase, umí si pak lépe rozvrhnout čas. Dělají něco pro své zdraví, utužují vztahy s kamarády. V neposlední řadě se díky tomu sníží počet aut nejen v ulicích města, ale také u škol. To je třeba u ZŠ Seifertova nebo na Březinkách velký problém.

Již loni uvedl tehdejší náměstek primátorky pro dopravu Petr Laštovička (ODS), že často vznikají nebezpečné situace. „Máme videa, kde rodiče ohrožují vlastní děti. Oni jak se navzájem vyhýbají, tak málem přejedou vlastní dítě, které vysadí,“ šokoval.

Na náměstí byly děti ze škol Seifertova, Havlíčkova, Otokara Březiny a Křížová, které se do kampaně zapojily. Nyní budou děti motivovat, na velkých kalendářích budou hodnotit, kolik dětí chodí do školy pěšky. „Je to formou soutěže, děti na závěr mohou dostat poukázky na zajímavé aktivity,“ poodhalil Vymazal.

Do kampaně se mohou zapojit i děti, které jezdí do školy na kole či na koloběžce, za udržitelnou mobilitu se považuje také využívání MHD. Zastávky bývají v Jihlavě v docházkové vzdálenosti od základních škol.