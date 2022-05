Zvířata, která jsou na seznamu, už v nabídce nemá. „Například želva nádherná. O její chov je komerční zájem, ale zákazníkům vysvětlíme, že zvíře prodat nelze kvůli zákonu,“ dodal Plaček s tím, že zákaz u některých druhů chápe, ale u jiných si jistý není. „Želva nádherná, tomu rozumím. Když unikne do přírody, přežije i v našich vodách. Vychytá obojživelníky a zničí rybářům vysazené plůdky. Ale u jiných druhů to nechápu. Když utečou, nepřežijí. Například nosál červený. Já v přírodě ještě nosála nepotkal,“ poznamenal chovatel.

Nekrmte nutrie

Na seznamu nežádoucích druhů je také nutrie říční. Ta už se podle ekologů přemnožila a je s ní problém.

Nekrmte nutrie v Sázavě, vzkázala radnice ve Světlé. Zvířata ovládla pravý břeh řeky. Hrabou až desítky metrů hluboké nory, které způsobují propady půdy. Jsou nebezpečné dětem a psům. Rychle se množí. Podle Petry Hulvové ze záchranné stanice zvířat v Pavlově mohly první nutrie uniknout do přírody ze zrušených chovů a pak se rozmnožily. „Nutrie dřív lovili lidé na maso. Dnes se to už nedělá,“ řekla k nutriím ve Světlé Hulvová Deníku.

Radnice ve Světlé varuje: Nutrie můžou pokousat děti a psy. Nekrmte je

Co je na invazních druzích zvířat tak problematické, vysvětlil Václav Hlaváč, ředitel Agentury ochrany přírody. Především do naší přírody nepatří a působí hospodářské škody. „Kdysi to byla třeba mandelinka bramborová, která se k nám dostala z Ameriky,“ upřesnil.

Podle Hlaváče počty invazních druhů stoupají s globalizací. „Invazní druhy jsou schopné vyhubit druhy původní. Například rak americký, chovaný v akváriích, je schopen přenášet račí mor. Když unikne do našich řek, vyhubí raky říční, které nejsou proti moru imunní,“ vysvětlil Hlaváč.

Invazní druhy, které je třeba registrovat

Obojživelníci: skokan volský, želva nádherná

Ptáci: husice nilská, ibis posvátný, vrána domácí, kachnice kaštanová, majna obecná

Savci: burunduk páskovaný, muntžak malý, mýval severní, nosál červený, nutrie říční, ondatra pižmová, promika malá, psík mývalovitý, veverka liščí, veverka popelavá

Bezobratlí: krab čínský, rak mramorovaný, rak pruhovaný, rak signální

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny

Invazní druhy zvířat musí jejich majitelé nejenom registrovat. Bude pro ně platit i zákaz jejich prodeje či množení. Za porušení zákonu hrozí až statisícová pokuta. Ochranáři ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí k tomuto účelu spustili elektronický registrační formulář.

Hotely na Vysočině zdražují, přesto jsou vyprodané. Vylepšují své služby

Pokud se ale zvířete chtějí zbavit, musí ho odnést do určeného zařízení. Například do záchranné stanice pro zvířata v Pavlově na Havlíčkobrodsku. Tu přímo vytipovaly ministerstvo životního prostředí a agentura jako azylové zařízení pro invazní druhy.