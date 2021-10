Po vystřízlivění na protialkoholní záchytné stanici směřoval muž důvodně podezřelý ze spáchání násilného trestného činu do cely. Policejní komisař následně zahájil jeho trestní stíhání. „Třiatřicetiletý muž z Jihlavska byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže,“ řekl Pavel Krčál, zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality.

„Muž je obviněn z toho, že přišel do prodejny, kde požadoval alkohol na dluh. A když neuspěl, vynutil si vydání zboží s nožem v ruce, které ještě podpořil pohrůžkou a výhružným gestem. S lahví alkoholu z provozovny bez zaplacení odešel,“ potvrdila policejní mluvčí Jana Kroutilová.

