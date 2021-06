Chybějící les s sebou pak nese další potíže. „U vodního zdroje na Rytířsku jsme se dostali do situace, že les kolem dříve zadržoval vodu, teď se voda při deštích z lesa spláchne. A vzhledem k tomu, že ty vrty jsou starší, povrchová voda tu pitnou kontaminuje,“ popsal starosta Ľuboš Varhaník.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Loni během deštivého září byl velký problém získat zpět pitnou vodu. „Vyčistili jsme vrt, bylo to ve vodojemu, vyčistili jsme vodojem, bylo to v řadu a takhle se to pořád točilo. Obyvatelé byli frustrovaní, museli jsme omezit provoz ve škole, ve školce. Pro mě to bylo jedno z nejtěžších období, co jsem tady,“ vzpomněl na peripetie starosta, který je ve vedení Jamného od podzimu 2018.

Radnice proto již pracuje na projektu, který se bude věnovat obnově vrtů. „V první fázi se bude jednat o revitalizaci stávajících vrtů moderním způsobem, tam to bude v řádech jednotek milionů,“ poodhalil starosta s tím, že Jamné již žádá o dotaci. „Druhá etapa pak bude oprava vodovodního řadu a rovněž nás čeká oprava vodojemu, který je také ještě původní, zde také dochází k únikům pitné vody“ uzavřel.