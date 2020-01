Částka byla původně ještě vyšší a vyjednáváním se jí podařilo snížit o sedmnáct milionů. Zahrnuje všechny prvky projektové dokumentace včetně například archeologických průzkumů nebo dokumentace bouracích prací.

„Cena je na první pohled závratná, ale odpovídá velikosti stavby. Bezpochyby se jedná o největší stavbu, jakou Jihlava kdy stavěla,“ uvedla primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava). „Nová hala bude ovlivňovat celé centrum města. Věřím, že dojde k oživení místa a zajdou tam třeba i lidé, kteří jdou okolo, na kafe,“ dodala.

Hala za stovky milionů

Vedení města je jasné, že stavba krajské haly vyjde na stovky milionů. „Zpracovali jsme ekonomický model, který řeší různé varianty úvěru pro město. Jsou tam varianty, které jsou reálné,“ prozradil radní a manažer výstavby nové haly David Beke (ODS). Jihlava bude ještě žádat o finanční spoluúčast kraj a stát. „Varianta, že všechno zaplatí město, je možná, ale paralyzovala by rozvoj všude jinde,“ varoval Beke.

Původně se odhadovalo, že nová hala vyjde na tři čtvrtě milardy. Ale bude to více. „Ze soutěže vzešla částka 797 milionů, která byla potvrzena odhadcem, který vše přepočítal. Přidružené náklady jsou zhruba dvě stě tisíc,“ počítal Beke a jedním dechem dodal: „Dohromady je to miliarda.“

Ačkoliv je harmonogram prací napjatý, zatím se daří ho dodržovat. „Předpokládáme, že se zádrhely objeví po zpracování projektové dokumentace, kde budeme zpřesňovat, jak bude aréna vypadat,“ uvědomuje si primátorka.

Stále tak platí, že bourat by se mělo začít na konci roku 2021. „Představa je taková, že od prvního kopnutí do dvou let by to mělo být hotové. Některé stavební firmy říkají, že by to mohlo být hotové i rychleji, ale je to zatím věštění z křišťálové koule,“ řekl Beke. Bylo by dobré, kdyby Dukla Jihlava začala už sezónu 2023/24 „v novém“.

Radnice také stále plánuje, že by na střeše mohla být zelená plocha a atletický ovál, kde by se mohli hokejisté rozcvičovat a třeba by tam mohla sportovat i veřejnost. Beke má zatím prý jen samé pozitivní ohlasy. Jen se Spolkem fanoušků Dukly je to prý složité, s vrcholnými představiteli nemá radní dobrý vztah, jiní fanoušci se ale dívají na situaci konstruktivně. „Ti na mě plivají, i fyzicky,“ řekl Beke.