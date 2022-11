Co se dále v rozhovoru dočtete - S kým nenašel při tvorbě koalice společnou řeč? - Jaké úkoly bude co nejdříve řešit? - Jaké kroky podnikne v projektu Horácké arény? - Co říká na možnost zavření Vodního ráje přes zimu, aby se ušetřilo?

Ve vedení města se dříve střídala ODS a hnutí ANO, nyní jste koaliční partneři. Bylo vyjednávání o velkých kompromisech, nebo jste se skutečně v zásadních otázkách hned shodli?

Shoda byla na programových věcech, to znamená priority ve strategických investicích a také na většině bodů k fungování města. V tom problém nebyl. Příkopy, které tady ale byly v minulých letech vyhloubeny z mého pohledu především ze strany celostátního vedení ANO, nebylo tak jednoduché smazat. Koalice bez ANO by však nebyla funkční. Jediná možná koalice bez ANO by měla většinu jednoho hlasu a byla by složena ze subjektů s velkými programovými i názorovými rozdíly. Byl by to pro město velice nebezpečný experiment, jen kvůli alibi, že neskládáme koalici s ANO. Jihlavané by pak byli pokusní králíci a do toho jsme nechtěli jít.

Koalice teď sklízí kritiku z obou stran, tedy od voličů ODS, i od voličů hnutí ANO. Asi nezbývá, než je přesvědčit svojí prací. Souhlasíte?

Určitě. Musím říct, že jsem doufal, že nás voliči budou volit za to, co jsme udělali nebo co chceme dělat, a nebudou nás volit primárně z nenávisti k jiným subjektům. Snažili jsme se tak vystupovat i v kampani, nevyhraňovali jsme se oproti našim konkurentům. Věřili jsme, že tím, co jsme udělali, jakou máme odbornost a co jsme schopní dál pro město dělat, voliče oslovíme. V komunální politice podle mě není správná cesta říkat, jak jsou jiní kandidáti špatní. Vyvolává to potom nenávist a nevraživost mezi sousedy a promítá se také do horšího fungování města.

V Jihlavě se bojovalo také o senátorské křeslo. Miloš Vystrčil volil spíše slušnou formu, ale hnutí ANO na vás nenechalo nit suchou. Jak pak začala povolební vyjednávání, vraceli jste se ještě k této kampani, která byla místy za hranou?

Rozdělil bych kampaň senátní a komunální. V té senátní jsem byl opravdu znechucený tím, jak ANO vystupovalo. I to byl impuls, že jsme se snažili najít cestu i na vládním půdorysu koalice, ale zjistili jsme, že ta cesta tam není. Co se týče kampaně v komunální politice, myslím si, že tady byly agresivnější a i více populistické subjekty než hnutí ANO.

Mohl byste tedy krátce, třeba jen jednou větou, okomentovat, proč jste nenašli společnou řeč se subjekty, které jsou v opozici? Konkrétně jde o STAN, PiFo a SPD.

Co se týče SPD, tam jsme od sebe daleko programově i ideově, průnik jsme ani nehledali, spíš jsme si řekli, co má která ze stran za priority a co můžeme od sebe očekávat. Se STANem jsme nenašli dostatečný průnik v programu, jednak v některých investičních záležitostech a nebyla by asi shoda ani v pohledu na fungování radnice. Bylo by potřeba hodně navýšit provozní výdaje města, aby se mohly plnit jejich plány. A byť jsme jejich volební kampaň nerozebírali, byli jsme zklamaní i z toho, že STAN agresivně napadal kdekoho, včetně nás. Necítili jsme elementární důvěru. U PiFa byla důvěra větší, ale také jsme se úplně neshodli na programových věcech, šlo hlavně o strategie a sociální oblast. A také jsme se nedomluvili na personálních otázkách.

Rozchod s PiFem byl v dobrém? Jinými slovy, nebude problém s přebíráním agendy od Karolíny Koubové poté, co se stala opoziční zastupitelkou?

Já jsem se rozešel v dobrém, jak to cítí Karolína Koubová nebo někdo jiný z PiFa, to se musíte zeptat jich.

Zajímá mě také situace okolo Jany Nagyové obžalované v kauze Čapí hnízdo. Dohodli jste se, že nepodepíše koaliční smlouvu, ale jak se včera ukázalo, přesto hlasuje s koalicí. Je dle vás takto situace dobře vyřešená?

Ideální by bylo, kdyby v zastupitelstvu vůbec nebyla. Ale je to její mandát a myslíme si, že mimo koalici není zbytečně. Je to minimálně signál, že ji v koalici nechceme.

Hnutí ANO již avizovalo, že je mimo koalici jen dočasně, než skončí soud. Nemáte problém s jejím vstupem do koalice poté, co bude u soudu očištěna?

Pokud bude opravdu pravomocný rozsudek, že je nevinná, pak to budeme respektovat. Pokud ale budou vše prodlužovat odvolání a rozsudek nebude pravomocný, tak s tím problém máme pořád.

Ještě bych se vrátil k výsledkům voleb. Do zastupitelstva se nedostaly ČSSD, Žijeme Jihlavou nebo Jihlava srdcem. Mrzí vás, že někdo z těchto stran nebude mít možnost účastnit se zasedání, komentovat jednotlivé body, hlasovat?

Určitě ano. Třeba TOP 09 ze Žijeme Jihlavou je náš potencionální partner a je škoda, že se nedostali do zastupitelstva. Byť je sociální demokracie levicová strana, jejich zkušenosti a pohled na řízení města budou také chybět.

Zdá se nepředstavitelné, že by ČSSD z politické mapy Jihlavy úplně zmizela. Věříte, že se za čtyři roky vrátí?

Vůbec nejsem schopný předjímat. Většinu voličů ČSSD přebralo nejspíše ANO, bude záležet, jak se hnutí bude dále vyvíjet, kam půjde na celostátní úrovni. Od toho se bude odvíjet i situace v Jihlavě.

Přesuneme se teď do méně vzdálené budoucnosti, a to k tématu Horácké multifunkční arény. Vítáte, že jste zůstal v nejužším vedení města už jen proto, že máte přímý vliv na další postup příprav?

Mám za to hlavně zodpovědnost, což si plně uvědomuji. Především spolu s Davidem Beke tu zodpovědnost neseme a zůstala na nás i většina práce a problémů. Byli bychom rádi, aby se projekt dokončil. Podmínkou jsou finance, Jihlava to sama nemůže dotáhnout a musí se podařit sehnat kofinancování. Tu zodpovědnost cítíme a jsme pod velkým tlakem. Proto také moc děkuji a vážím si všech, kteří se nám snaží pomáhat.

Poslední měsíc stará informace, že chybí pět set milionů, stále platí, nebo se už podařilo najít nějaké zdroje?

Jednáme o dalších dotačních možnostech, něco vypadá více nadějněji, něco méně, vše záleží na tom, jakým způsobem budou jednotlivé výzvy vypsané a jaké budou podmínky plnění. Myslíme si, že by se také mohl, tak jak o tom jednalo již minulé zastupitelstvo, ještě o dvě stě milionů zvýšit úvěr a nebyl by to takový zásah do rozpočtu města. Místo padesáti milionů ročně by se splácelo pětašedesát. Město, které každý rok před krizí dávalo do investic přibližně tři sta padesát až čtyři sta milionů, si takovou splátku může dovolit.

To ale bylo před krizí. Napadá mě, nemáte svým předchůdcům ve vedení města za zlé, že otázku stadionu tak dlouho odsouvali, až jsme v bodě, kdy se musí stavět v době ekonomické krize?

Samozřejmě si myslím, že byla chyba, že se nestavělo dříve. Ale v té době by to asi byl zase jen zimní stadion. Nyní máme šanci vytvořit opravdovou multifunkční arénu, která bude zásadní pro rozvoj Jihlavy na budoucích padesát let, a to nejen pro sportovní, ale i kulturní a společenské akce. Tato stavba by navíc nebyl takový problém, kdyby se nesešlo takovýchto velkých projektů více. Zrovna tak se velmi dlouho řešila vodohospodářská infrastruktura, která se městu vrátila a je potřeba ji udržovat a opravovat. Navíc je Jihlava nedostatečně zásobovaná vodou, je potřeba vybudovat připojení na Želivku, to jsou všechno velké investice. Do toho přichází velký potenciál v podobě vysokorychlostní tratě a zastávky na Pávově, je potřeba vybudovat Centrální dopravní terminál. To všechno jsou projekty, které je nutné realizovat v nejbližších letech.

Můžete říct, na čem budete pracovat co nejdříve a co snese odklad?

S hnutím ANO máme na priority podobný náhled, musí se řešit to, co hoří. Pokud se nedořeší Horácká multifunkční aréna, nebo se dořeší špatně, bude to něco, co negativně ovlivní město na spoustu let. Stejně tak dopravní a vodohospodářská infrastruktura. Na druhou stranu si myslím, že byť je revitalizace náměstí důležitá a táhne se již dlouho, není ji celou potřeba udělat v nejbližších letech, tam se může počkat nebo se udělat jen část. Také se znovu musí jednat o projektu rekonstrukce Modety. Rádi bychom do toho více zatáhli soukromý sektor. Můžeme si dovolit chvilku počkat, než se udělá finální rozhodnutí.

Dokáže město něco ušetřit u svých příspěvkových organizací? Je možné vyměnit osvětlení za úsporné, stáhnout topení v městských organizacích, ve školách?

Myslím si, že něco ušetřit půjde, ale kolik to bude, to v tuto chvíli nejsem schopný odhadnout. Musí to mít nějaký limit, nemůžeme ve školách stahovat topení tak, aby byla žákům zima.

Co říkáte na možnost uzavření Vodního ráje na pár zimních měsíců?

Je to otázka primárně na Služby města Jihlavy. Podle informací, které mám, je to jedna z možností, ale není to úplně jasně dané. Uzavřením se něco ušetří, ale neslo by to s sebou například i propuštění zaměstnanců, které pak budeme muset zase shánět. Je potřeba spočítat, jestli by to bylo opravdu výhodné.

Některá města na noc vypínají osvětlení. Pokud se nepletu, v Jihlavě je možné vypnout třeba jen každou druhou lampu, to nevidíte jako cestu?

Já jsem už slyšel spoustu různých návrhů (úsměv). Zatím jsme to konkrétně neřešili a myslíme si, že kompletně vypnout osvětlení nelze, nějaké úspory se tam ale najít dají.

Není žádným tajemstvím, že Karolína Koubová byla zaměřená spíše na kulturu, vy jste spíše pro sport – poznají Jihlavané na akcích ve městě, že se změnil primátor?

Myslím, že ne. Já sice dělal celý život sport, ale kulturu mám moc rád. Byla tady myslím rovnováha mezi tím, co se dávalo do sportu a co do kultury a to zůstane zachováno.

Že by šampionát v plavání nahradil koncert vážné hudby, to se tedy nestane?

To určitě ne. Ale spíše přichází ekonomická krize a bude se zvažovat, jestli město má na podporu všech akcí. V tuto chvíli je ve druhém čtení schválený rozpočet na příští rok, kde kultura i sport mají to, co dostávaly v minulých letech. Samozřejmě, všechno zdražuje a tak je to reálně méně, ale taková je bohužel situace.

Měl byste závěrem nějaký vzkaz Jihlavanům?

Jsem si vědom zodpovědnosti, kterou jsem v současné složité době převzal a budu se snažit po dobu, kdy budu primátorem, pracovat pro město a jeho obyvatele nejlépe, jak budu umět. Je to pro mě čest i závazek.

Petr Ryška



* Narodil se 28. dubna 1967 v Jihlavě

* V Jihlavě nežil jen v době, kdy se věnoval na vrcholové úrovni sportu a studoval, posledních pětadvacet let žije opět v krajském městě Vysočiny

* Je ženatý a má jednoho syna, který studuje práva

* Je také předsedou Českého svazu plaveckých sportů, tuto funkci chce opustit

* Zatím zůstane členem Českého olympijského výboru, kde ale chce odejít z ekonomické komise a členem předsednictva Evropské plavecké federace

* V komunální politice je od roku 2018

* Jeho zájmy jsou vedle sportu historická literatura a geografie kterou vystudoval, rád tráví čas i s rodinou