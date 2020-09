Současný hejtman Jiří Běhounek (ČSSD) úvodem připomněl, že se systém integrované dopravy připravoval dvanáct let. Kraj Vysočina byl prý nejprve kritizován za to, že integraci nemá a poté za to, že jí spustil. Celý systém přitom bude nabíhat dva roky. „Nejsme Praha, Brno ani Plzeň, abychom to dokázali integrovat do jednoho místa,“ uvedl hejtman.

Největším kamenem úrazu však je sedmdesát korun na osobu, které kraj požadoval od obcí jako příspěvek na dopravní obslužnost. Řada obcí a měst včetně některých okresních smlouvu nepodepsala. „Osm procent obcí odpovědělo ano, deset procent ne a čtyři pětiny obcí vůbec nereagovaly,“ hřímal Běhounek.

Krajští zastupitelé tedy budou v úterý jednat o návrhu, aby obce sedmdesát korun neplatily a vše převzal kraj. Nejen, že na to bude muset v rozpočtu najít čtyřicet milionů, zruší i málo využívané spoje. Jednou za čas mohou pět lidí podle hejtmana převézt hasiči, kterým hejtmanství finančně pomohlo s obnovou vozového parku. „Starostové slíbili, že v takových situacích budou hasiči jezdit,“ dodal hejtman.

Lídr za uskupení Pro TOP Vysočinu a starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák byl v roli úředníka jihlavského magistrátu a místostarosty městyse u vzniku celého systému. „Bohužel se to vůbec nepodařilo a je úplně jedno, kdo situaci nezvládl,“ prohlásil. Podle něj se pořád jen diskutovalo nad různými návrhy a pak přišel požadavek na zaplacení sedmdesáti korun.

„Většina starostů nemá problém se sedmdesáti korunami, jen se musíme domluvit,“ konstatoval Dvořák. V podobném duchu hovořila pirátská kandidátka na hejtmanku Hana Hajnová. „Pro nás by nebyl problém zaplatit sedmdesát korun. Problém byl v tom, jakou službu za to dostaneme,“ vysvětlila. „Chápu, že nikdy neuspokojíme všechny,“ reagoval lídr hnutí ANO a současný náměstek hejtmana pro ekonomiku Martin Kukla.

Podle něj je důležité blížící se soutěžení nových cen ve veřejné dopravě. „Je na obcích, aby se k nám přidaly. Pokud si autobusy nasmlouvají samy, my pak dopravce nemusíme dostat do systému a nebude platit jednotná jízdenka,“ varoval. „Ve finále nejde o jednu jízdenku. Jde o to, aby se lidi dostali včas do práce a nemuseli jet autem. Jde o to, aby se nerušily vlakové spoje,“ myslí si však krajský lídr Trikolory Jan Tesař.

„VDV chápeme jako nutnost,“ prohlásil kandidát na hejtmana za Starosty pro Vysočinu Lukáš Vlček a připomněl, že jde o průřezové téma. Veřejnou dopravou totiž jezdí lidé do práce, děti do škol nebo senioři k doktorům a proto systém souvisí i s dalšími oblastmi. Podle něj by se na integraci mělo dál pracovat přesto, že se to napoprvé nepovedlo. „Jestliže se má zabránit vylidňování venkova, je potřeba dobrá dopravní obslužnost,“ přidal svůj názor lídr SPD Karel Fink.

S radikálním návrhem pak přišel lídr koalice ODS a Starostové pro občany Vítězslav Schrek. „Jestliže se to nepodařilo, pojďme to shodit ze stolu a začít znova. Je to ambiciózní, ale lepší, než udělat paskvil, se kterým nebude nikdo spokojený,“ vyzval.