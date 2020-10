Jihlavský radní pro dopravu Jaroslav Vymazal přišel s nápadem, který se bude líbit cyklistům z Velkého Beranova. Jde o cyklopropojení městyse s Jihlavou a Třebíčí.

Několik stovek metrů cyklostezky by vzniklo poměrně snadno a rychle. Stačilo by využít prostor u silnice II/602, která bude po zprovoznění obchvatu Velkého Beranova nevyužívaná a v části pod Novými Domky neprůjezdná .

„Za Novými Domky bude silnice zaslepená a po jejím kraji až k jednoobloukovému kamennému mostu z konce 18. století, který byl součástí staré císařské silnice Jihlava – Brno by mohla vést cyklostezka,“ nastínil starosta Velkého Beranova Milan Pulicar a pokračoval tématem napojení na stávající cyklostezku Jihlava – Třebíč – Raabs: „Jsou dvě varianty, jedna je kratší a více prudká, druhá by byla schůdnější, ale je delší, má zhruba dvě stě padesát metrů.“

O napojení Velkého Beranova na mezinárodní cyklostezku bude rozhodovat obecní zastupitelstvo. „Já si myslím, že by to byl dobrý krok,“ uvažoval nahlas starosta. Využila by se totiž nejen již existující část silnice, ale i těžká technika, která v místě aktuálně pracuje.

Radní Vymazal aktuálně hledá dotaci, která by se na tento projekt dala využít. „Je reálné zařadit akci do integrovného plánu rozvoje území. Evropská unie navíc přišla s novými programy," sdělil Deníku. Jelikož by nová cesta sloužila i pro dopravu do práce, je reálné, aby Beranovští nemuseli dát ani korunu.