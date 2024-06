Jihlavská čistírna odpadních vod v místní části Hruškové Dvory má nový klíčový uzel pro čištění odpadních vod. Technologie za sedmadvacet milionů, která se bude starat o provzdušňování odpadních vod, se právě dostává do provozu.

Jihlavská čistírna odpadních vod v místní části Hruškové Dvory má nový klíčový uzel pro čištění odpadních vod | Video: Deník/Martin Singr

Provzdušňování je zásadní součástí biologického čištění odpadních kalů tak, aby mohly přirozeně působit bakterie. „Po výměně aeračního systému se provzdušňování optimalizovalo. Je to absolutně nejdůležitější proces při čištění odpadní vody,“ vysvětlil technolog Tomáš Brabenec. Na dně nádrže je nespočet malých kulatých prvků, přes které jde vzduch z nových turbo kompresorů. Dva pracují, třetí je záložní.

Do čistírny se dostává voda z kanalizací, po vyčištění, které trvá zhruba čtyřiadvacet hodin, se vypouští do řeky. Areál by dokázal čistit odpadní vodu od sta tisíc obyvatel, což je zhruba dvojnásobek současného počtu obyvatel. Město Jihlava spravuje vodohospodářský majetek od roku 2021, do té doby se dlouhé roky soudila se Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko.