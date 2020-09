Nemocnice Jihlava se připravuje na pacienty, kteří si přijdou na podzim ověřit, zda mají chřipku nebo koronavirus. Tyto dvě nemoci se totiž velmi těžko rozlišují.

Nemocnice Jihlava. Ilustrační foto | Foto: Nemocnice Jihlava

S příchodem podzimních viróz a chřipek lze očekávat nárůst pacientů, kteří se vydají do nemocnice. A to i přesto, že by správně měli jen zavolat svému praktickému lékaři a do nemocnice vůbec nechodit. „To zatěžuje lékaře, kteří by měli řešit až těžké případy,“ uvedla Ivana Šalbabová zastupující nemocnici.