Před rokem se Rohozná stala po ničivé vichřici středem pozornosti, která ale zase rychle utichla. Jak se vám žije nyní, na začátku roku 2021?

Je tady ještě jedna věc, která je bezprostředně spjatá s vichřicí. Spadla nám budova, obecní sklady a v minulém roce se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Nyní můžeme vybudovat novou skladovací halu, s čímž aktuálně začínáme.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkMohou se místní těšit ještě na nějakou novinku?

Další věcí, která nás čeká, je nové dětské hřiště, na které jsme také dostali dotaci. V jarních měsících bychom ho měli zrealizovat. Dále budeme ještě vyřizovat žádost o dotaci z programu Obnovy venkova z Kraje Vysočina, tam budeme chtít opravit cestu do místní chatové oblasti.

Nové dětské hřiště, to bude u toho víceúčelového?

Ne, tam už dětské hřiště je, takové menší. My bychom chtěli obnovit to původní dětské hřiště pod budovou někdejší školky, která tady byla. Je léta uzavřená a jsou tam staré, nevyhovující prvky.

Jak vás zasáhl koronavirus, také v Rohozné je kulturní život paralyzovaný?

Samozřejmě, vládní nařízení tady nikdo neporušuje. Na loňský rok bylo naplánovaných hodně akcí, ale bohužel neproběhla žádná. Můžu jmenovat tradiční pouť, měli jsme naplánované setkání rodáků, to jsme museli odložit, v červnu měl 130. výročí založení sbor dobrovolných hasičů, i oni oslavy zrušili. A tradiční rozsvícení vánočního stromu spojené s vánočními trhy jsme museli zrušit, stejně jako Silvestrovský ohňostroj.

Věříte, že očkování pomůže, aby se život na venkově vrátil do normálu?

Myslím si, že to nebude tak rychlé, jak si každý představuje. Jak víme, vakcíny v takovém počtu, v jakém bychom potřebovali, nejsou. V letošním roce se covid u nás ještě projeví, i v té kultuře nebo v plánování akcí. Třeba setkání rodáků, to nejsme schopni zorganizovat během jednoho měsíce. I když to plánujeme na léto, musíme vědět počty, zajistit občerstvení, nějaké upomínkové předměty. Musíme to vědět v dubnu nejdéle a v této době nikdo nenapíše, jestli přijede nebo nepřijede.

Základní informace

Obec Rohozná zaujímá okrajovou západní část okresu Jihlava a hraničí s okresem Pelhřimov. Katastrální rozloha obce je 1142 ha a žije zde 410 obyvatel. Leží v údolí Rohozenského potoka pod nejvyšším vrchem Čeřínkem v nadmořské výšce 548 metrů nad mořem. Součástí obce jsou místní části Familie, Sedlíšťky, Kopaniny a Šance. V obci sídlí knihovna, místní děti dojíždějí do základní školy v Batelově. V obci aktivně působí různé spolky – hasiči, myslivci a sportovci. Kulturní a společenské akce pořádá sbor pro občanské záležitosti. Tradičními akcemi je fotbalový a nohejbalový turnaj a Svatováclavská pouť.

Zajímavosti v okolí

Dominantou obce je kaple zasvěcená svatému Václavovi postavená v roce 1881. Na území Rohozné se nachází přírodní památka Čertův hrádek o rozloze 14,68 ha a je součástí přírodního parku Čeřínek. Důvodem ochrany jsou přírodnímu stavu blízké lesní porosty a žulové výchozy s výraznou lavicovitou odlučností a řadou jevů – skalních mís, suťových polí a kamenných moří. Výletníci si mohou projít krátkou naučnou stezku Čertův hrádek, ke které se dostanou po značené červené turistické trase od osady Dolní Hutě nebo z obce Nový Rychnov. Na její trase jsou umístěné čtyři informační tabule. Okolní nedotčená příroda s lesy, rybníky a loukami je ideální pro pěší a cyklo turistiku.