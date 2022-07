Zájemcům o vakcinaci v nemocnici v Havlíčkově Brodě je k tomuto účelu určen pavilon onkologie, každý čtvrtek od sedmi do jedenácti hodin dopoledne. V jihlavské nemocnici v ordinaci chronických ran každé úterý od půl druhé do půl sedmé večer. V třebíčské nemocnici se lidé pro vakcínu mohou dostavit do budovy U, a to 3. srpna od půl páté do šesti do večera. Lékaři novoměstské nemocnice pak očkují v infekční ambulanci každý sudý týden v úterý od čtrnácti do šestnácti hodin. "Ta čísla vypadají děsivě. Už jen čekám, kdy se postupně začne všechno zavírat. Sama jsem očkovaná třikrát a půjdu i po čtvrté. Znám několik lidí, kterým na to umřel někdo blízký. Není to sranda," zamyslela se například Lucie Novotná.

Na území kraje je nyní hlášena zhruba trojnásobně vyšší týdenní incidence nákazy koronavirem oproti stejnému období loňského roku. „Pokud jde o očkování s registrací, které má být podle informací ministerstva zdravotnictví spuštěno 15. srpna, pak je Kraj Vysočina připraven zachovat stávající očkovací místa, která jsou umístěna ve všech pěti krajských nemocnicích. Mezi očkovacími místy bude dále figurovat i Telč a Třešť, není vyloučeno, že kapacitu nabídne i očkovací místo v Chotěboři nebo pracoviště soukromé nemocnice Vysočinské nemocnice,“ doplnil Novotný.