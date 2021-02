Na nával zamilovaných objednávek se začínají připravovat i obchodníci. Mezi klasické dárky patří bezpochyby květiny, čokoláda a další dezerty, víno nebo valentýnské menu. Například vinotéka Rosnička v Jaroměřicích nad Rokytnou připravuje zákazníkům speciální zamilované balíčky. „Jsme schopni je sestavit přesně na míru zákazníkům. V nabídce máme čtyři druhy valentýnských vín, které mají speciální etiketu,“ komentovala majitelka Blanka Korotvičková.

U lahve vína to ale nekončí. „V balíčcích pro dámy jsou i dobroty a také náramek se srdíčkem. Zkrátka nepřijdou ani pánové, v setu pro muže jsou naopak pralinky a minipanáčky,“ nastínila Korotvičková.

Lidé vybírají jako dárky nejrůznější značky. „Je to velmi specifické, závisí to na tom, jakou kdo má chuť a jak moc sladká vína preferuje. U nás se nejvíce prodává Pálava, Tramíny, Ryzlink Vlašský, Veltlínské nebo Ryzlink Rýnský. To jsou nejoblíbenější vína,“ vyjmenovala Blanka Korotvičková.

Mezi květinami vedou růže

Ke svátku zamilovaných patří neodmyslitelně i květiny. „Zatím stále přijímáme nové objednávky. Nejpopulárnější jsou na Valentýna stále růže, těm se prostě nevyhneme,“ smála se Hana Hinterholzová z telčského květinářství Butterlfy Fantasy.

Podle květinářky bude zájem i o jiné barvy růží. „Není to nějakým trendem, ale jde spíše o to, že Holandsko trpí poslední rok nouzí, a tak se snaží na červených růžích co nejvíce „zahojit“. To znamená, že nákupní cena za červené růže je okolo sedmdesáti korun. Tím pádem lze předpokládat, že budou žádanější ostatní barvy, které budou o něco levnější,“ vysvětlila Hinterholzová.

Populární jsou ale i ostatní květiny. „Hodně se prodávají všelijaké tulipány, jak samostatně tak třeba namíchané v kombinaci se zmíněnými růžemi,“ dodala Hinterholzová.

Platí také pravidlo, že láska prochází žaludkem. I restaurace proto připravují speciální menu pro zamilované. Například jihlavská restaurace nabízí tří chodové menu, ve kterém nechybí zvěřinová paštika nebo dortíky s jahodovým krémem. Oproti tomu třebíčské Adam´s Bistro si pro zamilované kromě grilovaných jídel připravilo i speciální koktejlové menu. Lidé ze Žďáru mohou využít valentýnskou nabídku Turbo Pizzy.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci nabídl speciální akci i portál Slevomat. Lidem nabízí pobyty s prodlouženou platností. „Letošní Valentýn je ve znamení lockdownu a tím pádem i odložené spotřeby. Češi nakupují nejčastěji poukazy na zážitky jako jsou romantické pobyty nebo wellness. Zároveň uvidíme nakolik opatření ovlivní celkové prodeje. Doposud lidé za Valentýna utráceli rok od roku více,“ uvedl Ladislav Veselý ze Slevomatu.

V předpandemické době slavila Valentýna zhruba čtvrtina populace ČR starší patnácti lety tedy necelé 2,3 milionu lidí. „Loni muži za dárky na Valentýna utratili v průměru zhruba 750 korun, ženy zase necelých 600 korun. V Česku Valentýna slaví zejména mladší věkové skupiny. V některých z těchto skupin vzrostly výdaje na Valentýna od roku 2014 do roku 2020 na zhruba dvojnásobek, což souvisí s dosavadní ekonomickou prosperitou,“ doplnil ekonom Lukáš Kovanda.