Náměstek hejtmana a dvojka na kandidátce Vladimír Novotný doufal, že výsledek bude dvouciferný a poděkoval voličům za přízeň. „Nestydíme se za tu práci, co jsem tady udělali,“ řekl a vyjádřil snahu, aby ve vedení kraje byla zachována kontinuita „Hodně lidí, kteří nyní bojují s covidem, se obávají změn,“ vysvětlil.

V době, kdy zbývalo přičíst už jen poslední okrsky, Novotný odhadl, že sociální demokraté na Vysočině mají nejlepší výsledek ze všech krajů vyjma těch, kde ČSSD kandidovala společně s jinou stranou.

„Šli jsme do toho pod značkou sociální demokracie. Nebály jsme se jí, získali jsme, co jsme získali a to je úspěch,“ zhodnotil výsledek krajský předseda a exministr práce a sociálních věcí Petr Krčál. Možnost vzniku koalice sice byla také na stole, ale jednotlivé okresy se shodly, že chtějí kandidovat samostatně. „Myslím, že jsme chybu neudělali,“ uzavřel Krčál.