Česká kancelář pojistitelů zde eviduje sice jen tři nehody. S ohledem na zranění a důsledky nehod odhadly pojišťovny škodu na více než šestadvacet milionů korun. Výsledkem těchto nehod byly tři těžce zraněné osoby. Incidenty se obešly bez úmrtí lidí.

Problémem je podle policie hlavně nepozornost řidičů. „Když řidič jede nepřiměřenou rychlostí a ještě nesleduje provoz před sebou, tak ho překvapí například kolona, která se před ním vytvořila, nebo dopravní značení, které svádí provoz do zúžení, případně do druhého jízdního pásu. Pak lehko nestihne zareagovat a narazí do vozidla, které je před ním. Tyto nárazy, zejména v plné rychlosti, mívají fatální následky,“ upozornila už dříve na problém vysočinská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Kůrovec se prokousává Žďárskem z jihozápadu, na jaře se musí vytěžit další dřevo

Neukázněnost a nepozornost okolí vnímají i někteří řidiči. „Po velké rekonstrukci mi přijde dálnice už relativně bezpečná. Jediný problém tak vidím jen u spěchajících problikávačů nebo v kamionech, které se začnou předjíždět ve stoupání, zdržují tak další provoz a u ostatních řidičů zvyšují nervozitu," přemítala Marcela Machálková z Havlíčkova Brodu.

Poslední větší rekonstrukce dálnice skončila v roce 2020. Ta mohla v předchozích letech zkreslovat výsledky nehodovosti. Nyní už je silnice v běžném provozu. „Na dálnici se po rekonstrukci nedělo nic zvláštního. Pokud dochází k nehodám, v devětadevadesáti procentech případů je chyba na straně řidiče. Úsek u Velkého Meziříčí je stejně bezpečný jako každý jiný. Z hlediska bezpečnostního už nejde na dálnici víc vymyslet. Teď už je to jen v rukou řidičů,“ zdůraznil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martin Buček.

Portál nehod funguje jako nástroj pro řidiče pro plánování cest. Mapa rizikových míst ukazuje oblasti podle počtu nehod za posledních čtyřiadvacet měsíců. Dosud mapa zobrazovala jen výši škod podle informací od policie. „Data pojišťoven poskytují komplexnější obraz o důsledcích nehody. Ty evidují nejen škody na majetku, ale i škody na zdraví, v případě trvalých následků pro poškozené s výplatou i v horizontu až dalších desítek let,“ uvedl Petr Jedlička z České kanceláře pojistitelů.