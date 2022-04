Centrum města s jedním z největších evropských náměstí, mnoho sakrálních staveb, dva pásy hradeb a polokruhovými baštami a věžemi. To vše, téměř kompletně dochované do dnešních dní, tvoří jednu z deseti nejvýznamnějších městkých památkových rezervací v republice. Ta jihlavská také patří mezi tři největší.

Jihlava láká zubaře. Postaví jim desítky ordinací

Krajské město Vysočiny, které vzniklo na historické hranici Čech a Moravy, mohlo mít městskou památkovou rezervaci od šedesátých let, tehdy se to ale ještě nepodařilo. „Pro město to byl 1. duben 1982 významný milník, ale pozdní,“ přiznal i náměstek primátorky pro památkovou péči Martin Laštovička. V té době totiž už byl špalíček minulostí a na náměstí vznikal Prior.

Rozhovor s Martinem Laštovičkou přinese sobotní Deník.