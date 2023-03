Zájem o novou akci je zatím zejména u dospělých účastníků, na odpoledne je přihlášených téměř deset štafet, každá má od tří do devíti členů. „Bude to tak akorát účastníků, příjemná atmosféra. Nejde ani tolik o závodění jako o sportovně společenskou akcí, která bude i rozlučkou s areálem v této sezoně,“ uvedl Martin Kratochvíl ze spolku Lyžařské Jihlavsko. Ten akci pořádá spolu s jihlavskou radnicí. Dopoledne mohou navíc závodit školy, které jsou zatím přihlášené dvě s více štafetami.

Zatímco loni se jezdilo až do konce března a Martin Kratochvíl si vzpomíná, jak ještě prvního dubna víceméně z recese upravil zhruba dvě stě metrů dlouhý okruh, letos je těžké odhadovat další vývoj. „Tento týden je v pohodě a jestli vydržíme ještě čtrnáct dní, to uvidíme podle počasí,“ řekl Kratochvíl. Ohledně předpovědi na další týden se zatím nemohou shodnout ani meteorologové.

V areálu Českého mlýna už ožívá také skatepark a pumptack, kluci na kolech a koloběžkách jezdí vedle běžkařů. Brzy začnou chodit i maminky s dětmi na dětské hřiště v sousedství. Loni ho zaplavila voda z tajícího sněhu, letos by to tak hrozné být nemělo. „Hned na začátku sezony jsme část s problémovým podložím zasněžovali úplně minimálně. Mrzí nás to, bojujeme s prostorem, ale chtěli jsme se vyhnout problémům,“ uzavřel Kratochvíl.