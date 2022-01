„Půl milionu získal Dobrovolný svazek obcí Jihlava-Třebíč-Raabs od Kraje Vysočina. Lávka by měla být opravená do konce května. Jinak neplánujeme žádnou větší úpravu stezky. Počítáme jen s běžnou údržbou, kterou zajišťují členské obce. To se týká například sečení trávy, doplnění poškozených značek či úklidu po přívalových deštích,“ uvedl jihlavský zastupitel Jaroslav Vymazal, který je zvědavý, v jakém stavu budou některé úseky po skončení těžby kůrovcového dřeva.