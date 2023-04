Na sklonku zimy tak cyklisté ani řidiči neví, jestli cyklopruh v Tolstého ulici před DKO existuje nebo ne. Někteří to řeší tak, že jedou jinudy. „Ty kanály a díry přes celý cyklopruh v zatáčce do Tolstého ulice, kterou navíc jezdí jedno auto za druhým, to není nic příjemného. Objedu to Fritzovou a mám klid,“ prozradil Ondřej Havlíček, který Jihlavu křižoval na kole i tuto zimu.

Problematický byl ještě před pár týdny i průjezd Brněnskou ulicí. Řidiči jedoucí z města nevěděli, která z mnoha čar pro ně platí. Špatně vidět byly všechny. Nyní už je tam nové značení, které jasně odděluje auta odbočující doleva od těch, co jedou rovně nebo doprava. V protisměru jsou také nové čáry, tam dokonce i s cyklopiktogramy.

Mluvčí magistrátu Radovan Daněk vysvětlil, že obnova značení musí být postupná. „Děláme jí tam, kde se nebude opravovat povrch silnice, a také v místech, kde je už čistá vozovka,“ sdělil. Rozbitý kraj silnice v Tolstého ulici před DKO mezi takové úseky nepatří. V protisměru jsou již pruhy obnovené, zbývá jen znovu namalovat piktogramy jízdních kol.

Značení zatím komplikuje počasí, při kterém není možné ulice ani čistit, ani značit. „Značení postupně obnovíme a bude v souladu se všemi předpisy,“ ujistil mluvčí.

Kromě cyklopruhů mohou v Jihlavě cyklisté jezdit také ve vyhrazených BUS pruzích, jde o téměř dva tisíce metrů na frekventovaných trasách. Někde mohou i do jednosměrek v protisměru, typický příklad je starý Brněnský most. Délka nejrůznějších opatření pro cyklisty už přesáhla maratonskou vzdálenost, jen u cyklostezek je přes třiadvacet kilometrů. Nejnovější je loni zprovozněná Mlýnská – Helenínská vedoucí po břehu řeky.