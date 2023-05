V únoru se domohl umístění dodatkové tabulky, podle které byl provoz aut na cyklostezce povolen vždy první čtvrtek v měsíci. To považoval za nedostatečné, nakonec prý radnice umožnila dva čtvrtky. „Ten den měl být o víkendu, kdy má nejvíc lidí čas,“ neskrývá svou nespokojenost přímo na místě Tomáš Klouda.

Podle magistrátu je však čtvrtek lepší pro bezpečný provoz. „Víkend je nejvíce vytížený cyklisty, chodci a maminkami s kočárky. Chápeme, že to nemusí být ideální pro všechny zahrádkáře, ale na cyklostezku je vjezd motorových aut zakázán a musí primárně sloužit k bezpečnému pohybu cyklistů a chodců,“ vysvětluje mluvčí Radovan Daněk.

Klouda pak zdůrazňuje, že nechce nic nesplnitelného, ale jen to, na čem se na magistrátu před výstavbou cyklostezky domluvil. „Původní domluva byla, že budeme smět projet, vyložit si věci a jet pryč. Ale to dneska magistrát nepřizná,“ krčí rameny mladík.

Ten nepopírá, že k zahradě může přijet jiným směrem, z Purkyňovy ulice. Ale aby se pak otočil, musí vjet na cyklostezku a už mu hrozí pokuta. „A to by skončilo u soudu, protože já tam mám nezbytnou cestu,“ podotýká. Řešení by bylo změnit cyklostezku na cyklotrasu, na tu auta smí. Tím by ale byla ohrožená evropská dotace ve výši pětatřicet milionů, kterou město čerpalo.

Tomáš Klouda se dle jeho slov na magistrátu dozvěděl, že za pět let bude možné překlasifikovat cyklostezku na cyklotrasu. Kloudovi prý primátor Petr Ryška na schůzce mezi čtyřma očima slíbil, že se tím bude město zabývat. „To bych chtěl zdůraznit, aby to bylo dohledatelné, že jsme se na tom na jaře v roce 2023 domluvili,“ zdůrazňuje Klouda.

Navíc mu chybí odstavná plocha, dosud nemá u zahrady kde zaparkovat. „Nechci řvát na cyklisty a také nechci, aby oni řvali na mě. Já od začátku nebyl proti cyklostezce, když děti pojedou na zahradu na odrážedlech nebo na kolech, je to ideální, já jsem sám sportovec, ale zároveň se to musí skloubit s provozem aut,“ vysvětluje.

Radnice mu nakonec přislíbila zpevnění plochy jetelem. Jedním z důvodů, proč nepřijde ke slovu dlažba nebo asfalt, je vlastnictví odstavného místa. Není v majetku města, ale Povodí Moravy, a to zásadně nesouhlasí s jakoukoliv úpravou.

Upozorňuje na nebezpečné místo

Třetí problém je pak na samotném začátku cyklostezky, u Platikovu je totiž roh, za který není vidět. „Když tam pojedu autem a proti mně vyjede kolo rychlostí pětadvacet kilometrů za hodinu, nemáme šanci to zabrzdit,“ varuje Klouda před možnou nehodou. Sám už uskakoval před autem na poslední chvíli do trávy, a proto chce v místě zrcadlo.